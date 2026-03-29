  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Angleterre Un automobiliste percute des piétons, 7 blessés graves

ATS

29.3.2026 - 11:02

Sept personnes ont été «grièvement blessées» après qu'une voiture a percuté samedi soir des piétons dans une ville du centre de l'Angleterre, a annoncé dimanche la police.

Image d'illustration d'un policier britannique.
Image d'illustration d'un policier britannique.
sda

Keystone-SDA

29.03.2026, 11:02

«Les sept personnes ont été grièvement blessées mais leur vie n'est pas en danger et nous pouvons confirmer que, contrairement aux spéculations en ligne, personne n'est décédé», a déclaré la police.

Ses agents ont interpellé peu après les faits un homme originaire d'Inde, dans le centre-ville de Derby, localité située à une soixantaine de kilomètres au nord de Birmingham, a indiqué la police du Derbyshire.

«Des agents de police ont intercepté un véhicule soupçonné d'être impliqué dans les faits (...). Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années, a été arrêté», a-t-elle ajouté. «Il a été arrêté pour tentative de meurtre, blessure grave par conduite dangereuse, coups et blessures graves avec intention de les infliger, et conduite dangereuse», a précisé la police.

Elle a lancé un appel à témoins, précisant seulement que l'enquête se trouvait à un stade «préliminaire» et sans donner aucun élément sur les raisons de cet acte ni sur l'éventualité d'un acte volontaire.

La voiture, une Suzuki Swift noire, a percuté les piétons vers 21h30 locales (22h30 en Suisse) samedi. Les sept blessés ont été transportés au Royal Derby Hospital et au Queen's Medical Centre, dans la ville voisine de Nottingham, a ajouté la police.

La députée de Derby North, Catherine Atkinson, s'est dite «profondément choquée», sur les réseaux sociaux. «Veuillez suivre les conseils de la police et éviter le secteur. Toute personne disposant d'informations doit contacter (la police) dès que possible», a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Le mystérieux «très gros cadeau» que l'Iran a offert à Trump
Nordmann ou Thuillard au Conseil d'Etat? Suivez le duel en direct
Murat Yakin satisfait de ses expérimentations, Xhaka plus perplexe
Attentat déjoué à Paris: deux nouvelles interpellations
Une traileuse de 12 ans, «lassitude démocratique» et boom du suicide assisté
Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»