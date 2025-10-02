Le petit Gus, 4 ans, a été vu pour la dernière fois dans la propriété isolée de sa famille en Australie méridionale, vers 17 heures le samedi 27 septembre. La police le recherche activement, mais les espoirs de le retrouver vivant s'amenuisent.

THIS IS GUS: The first photo released of the much loved, quiet, adventurous little boy missing in the remote SA Outback.

A sixth day of searching for him continues.

Selon un communiqué de la police australienne, le petit garçon aux boucles blondes a disparu dans la nature vers 17 heures le 27 septembre. Il portait alors un chapeau gris, un t-shirt bleu cobalt avec un personnage jaune «Minion», un pantalon long gris clair et des bottes.

Des centaines de chercheurs ont fouillé la poussière rouge et les broussailles, mais la seule trace de Gus est une empreinte de pas découverte à environ 500 mètres de la propriété, rapporte de son côté le «Daily Mail».

Interrogé par le quotidien britannique, le chef des opérations de recherche admet que les chances de retrouver le petit garçon vivant s'amenuisent. L'espoir de survivre près de six jours dans le bush australien sans ressources et sans abri étant lui-même très mince, de surcroît pour un petit enfant.

«Espérons qu'il soit encore en vie, mais nous sommes maintenant dans la phase de récupération et plus dans la phase de sauvetage», déclare le commissaire de police, ajoutant néanmoins: «Il est peut-être recroquevillé sous un buisson quelque part, et nous sommes déterminés à le retrouver»

«Du mal à comprendre ce qui s'est passé»

Alors que le temps presse, la famille a publié la photographie du petit Gus, espérant qu'un hypothétique témoin se manifeste. «Nous sommes dévastés par la disparition de notre cher Gus samedi après-midi. C'est un choc pour notre famille et nos amis, et nous avons du mal à comprendre ce qui s'est passé», a-t-elle communiqué.

Mais les parents veulent encore croire à une issue heureuse: «L'absence de Gus se fait sentir chez nous tous, et il nous manque plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Nos cœurs sont brisés, et nous gardons l'espoir qu'il sera retrouvé et qu'il nous reviendra sain et sauf».

La possibilité que le petit garçon soit tombé dans une mine ou un puits a été évoquée. La police a d'ailleurs fait appel à des plongeurs spécialisés pour fouiller les barrages et les réservoirs d'eau, sans succès jusqu'ici.