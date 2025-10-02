  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Introuvable depuis 5 jours Angoisse en Australie: un petit garçon disparaît dans le bush

Valérie Passello

2.10.2025

Le petit Gus, 4 ans, a été vu pour la dernière fois dans la propriété isolée de sa famille en Australie méridionale, vers 17 heures le samedi 27 septembre. La police le recherche activement, mais les espoirs de le retrouver vivant s'amenuisent. 

Valérie Passello

02.10.2025, 15:27

02.10.2025, 15:30

Selon un communiqué de la police australienne, le petit garçon aux boucles blondes a disparu dans la nature vers 17 heures le 27 septembre. Il portait alors un chapeau gris, un t-shirt bleu cobalt avec un personnage jaune «Minion», un pantalon long gris clair et des bottes.

Des centaines de chercheurs ont fouillé la poussière rouge et les broussailles, mais la seule trace de Gus est une empreinte de pas découverte à environ 500 mètres de la propriété, rapporte de son côté le «Daily Mail».

Interrogé par le quotidien britannique, le chef des opérations de recherche admet que les chances de retrouver le petit garçon vivant s'amenuisent. L'espoir de survivre près de six jours dans le bush australien sans ressources et sans abri étant lui-même très mince, de surcroît pour un petit enfant.

«Espérons qu'il soit encore en vie, mais nous sommes maintenant dans la phase de récupération et plus dans la phase de sauvetage», déclare le commissaire de police, ajoutant néanmoins: «Il est peut-être recroquevillé sous un buisson quelque part, et nous sommes déterminés à le retrouver»

«Du mal à comprendre ce qui s'est passé»

Alors que le temps presse, la famille a publié la photographie du petit Gus, espérant qu'un hypothétique témoin se manifeste. «Nous sommes dévastés par la disparition de notre cher Gus samedi après-midi. C'est un choc pour notre famille et nos amis, et nous avons du mal à comprendre ce qui s'est passé», a-t-elle communiqué.

Mais les parents veulent encore croire à une issue heureuse: «L'absence de Gus se fait sentir chez nous tous, et il nous manque plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Nos cœurs sont brisés, et nous gardons l'espoir qu'il sera retrouvé et qu'il nous reviendra sain et sauf».

La possibilité que le petit garçon soit tombé dans une mine ou un puits a été évoquée. La police a d'ailleurs fait appel à des plongeurs spécialisés pour fouiller les barrages et les réservoirs d'eau, sans succès jusqu'ici. 

Les plus lus

«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos
Quand le Premier ministre albanais se paie Trump devant Macron
«Daval, il est pas malin, j'aurais fait mieux que ça moi, on l'aurait jamais retrouvée»
La police se dote de trottinettes non conformes
Un commandant de la flotte fantôme russe sera jugé à Brest
«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures