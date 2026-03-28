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Contrat pas renouvelé Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»

ATS

28.3.2026 - 13:46

Anne-Sophie Pic ne s'attendait pas à devoir quitter le Beau-Rivage Palace de Lausanne. La cheffe la plus étoilée au monde, dont le contrat s'achève en fin d'année avec l'hôtel vaudois, parle d'une «décision brutale».

Anne-Sophie Pic s'est installée au Beau-Rivage en 2009. Il s'agissait alors de son premier restaurant à l'étranger, où elle compte désormais plusieurs établissements hors de son fief historique de Valence en France.
Anne-Sophie Pic s'est installée au Beau-Rivage en 2009. Il s'agissait alors de son premier restaurant à l'étranger, où elle compte désormais plusieurs établissements hors de son fief historique de Valence en France.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.03.2026, 13:46

28.03.2026, 13:53

Dans une interview accordée samedi au site de GaultMillau, la Française dit avoir été informée «très peu de temps» avant ses employés. «Cela ne se fait pas après une relation aussi longue. On se doit d'agir avec élégance et respect l'un envers l'autre, jusqu'au bout», estime-t-elle.

Actu et dicton du jour. Séisme chez les gourmets lausannois: Anne-Sophie Pic s'en va !

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Anne-Sophie Pic s'est installée au Beau-Rivage en 2009. Il s'agissait alors de son premier restaurant à l'étranger, où elle compte désormais plusieurs établissements hors de son fief historique de Valence en France.

Le restaurant Pic à Lausanne a récemment bénéficié d'une importante rénovation. Après plusieurs mois de fermeture, il avait rouvert en septembre 2024. Selon elle, ses équipes à Lausanne étaient «portées par une énergie positive, dans une dynamique constante. Nous voulions accomplir ce que nous avons déjà réussi à Valence: décrocher la troisième étoile.»

La cheffe souligne que son restaurant lausannois est rentable, même si les trois derniers mois ont été difficiles, «comme toujours lorsqu'il y a la guerre dans le monde.» Et d'ajouter: «je n'en doute pas, nous aurions à nouveau connu une bonne année.»

Chef résident

Pour justifier sa décision, le Beau-Rivage a évoqué une nouvelle «stratégie de développement gastronomique» avec notamment un chef sur place.

«C'est un choix que l'on peut faire. Mais est-ce vraiment mieux?», s'interroge Anne-Sophie Pic. «Un chef de ce niveau est toujours sous pression; il ne peut jamais s'accorder un instant de recul pour observer les tendances qui comptent dans notre métier. Nous pouvions offrir ce soutien», affirme-t-elle.

Avec son restaurant lausannois, la Française affiche deux étoiles au Michelin et 18 points sur 20 au GaultMillau. En annonçant vendredi son départ, le Beau-Rivage avait salué le «talent visionnaire» de sa future ex-cheffe, laquelle a été «une boussole de l'excellence pour la maison.»

Anne-Sophie Pic relève encore qu'elle restera attachée à la Suisse. «Si une nouvelle opportunité se présente, je répondrai présente immédiatement», assure-t-elle.

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