Il glisse son bulletin dans l'urne et s'effondre : un électeur meurt à Annecy

Un homme âgé est décédé d'un malaise cardiaque, dans un bureau de vote à Annecy, en Haute-Savoie, a appris l'AFP de la mairie, confirmant une information de France 3. L'électeur est mort juste avoir mis son bulletin dans l'urne dimanche.

L'homme âgé est décédé juste après avoir déposé son bulletin dans l'urne. ATS

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«Un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé», dans le bureau situé au gymnase des Glaisins, «aux alentours de 09h30», a détaillé la responsable de la communication de la mairie, jointe par l'AFP. Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40.