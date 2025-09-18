  1. Clients Privés
La tradition en prend un coup Annulées ou sans vaches: les désalpes composent avec la dermatose

ATS

18.9.2025 - 09:01

En pleine saison de désalpes, les comités d'organisation doivent gérer les restrictions sanitaires qui touchent plusieurs communes vaudoises et valaisannes, en raison de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Entre honneur des traditions et protection des bovins.

Dans le Pays-d'Enhaut, la désalpe de l'Etivaz du 287 septembre 2025 devrait être maintenue, car la région se situe en dehors de la zone de surveillance de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), dangereuse pour les bovins. (image d'archive)
Dans le Pays-d'Enhaut, la désalpe de l'Etivaz du 287 septembre 2025 devrait être maintenue, car la région se situe en dehors de la zone de surveillance de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), dangereuse pour les bovins. (image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 09:01

18.09.2025, 09:27

À la fin de l'été, il est de coutume d'assister au retour des troupeaux de l'alpage. Entre sons de cloches, fleurs, fête, costumes traditionnels et symboles.

«C'est avant tout un maintien de la tradition, qui a d'ailleurs été reconnue par l'UNESCO», explique Michèle Philipp, coordinatrice de la désalpe de l'Etivaz (VD). Cette dernière devrait avoir lieu le 27 septembre, car elle est en dehors de la zone de surveillance en place sur le territoire vaudois actuellement.

«On vit au jour le jour». Adieu désalpes et combats de reines: les vaches ne sont plus à la fête

«On vit au jour le jour»Adieu désalpes et combats de reines: les vaches ne sont plus à la fête

La vaccination contre cette épizootie hautement contagieuse concerne les bovins de quelque 35 exploitations réparties sur plus de dix communes du district de Nyon. C'est d'ailleurs cette situation qui a forcé le comité d'organisation de la désalpe de St-Cergue – la plus grande du canton – à reporter la 38e édition de l'événement à 2026, «avec beaucoup d'émotion».

«Nous savons combien la désalpe occupe une place particulière dans le coeur des amodiaires, des partenaires, des bénévoles et des visiteurs qui nous rejoignent chaque année», confient les organisateurs.

La fête, mais sans bovins

En Valais, de nombreuses manifestations d'envergure ont été annulées, à l'image de celles organisées par la Fédération d'élevage de la race d'Hérens.

En plus du traditionnel combat de reines – qui anime chaque année la Foire du Valais – et du marché concours des taureaux, les désalpes sont affectées. Car la participation de bovins à ce genre de rassemblement est interdite dans tout le Bas-Valais.

À Sembrancher (VS), le rendez-vous est maintenu samedi, mais sans bovins. Chiens St-Bernard, chevaux, moutons et brebis défileront aux côtés de vieux tracteurs, lanceurs de drapeaux et cors des alpes.

Hommage aux éleveurs

Il y a «plein d'autres acteurs concernés» en plus des vaches, souligne Charlène Taramarcaz, présidente de la manifestation du village situé au confluent des vallées de Bagnes et d’Entremont. Il aurait été «dommage d'annuler» l'événement.

«La désalpe est une jolie vitrine pour le tourisme. Et on ne voulait pas perdre ce lien entre la ville et la campagne, qui est si important de nos jours», continue la Valaisanne.

Autre forme d'attache, le contact direct entre la population et les producteurs de fromage de la région. «Une bonne part de leur chiffres d'affaires de l'année se fait à ce moment-là», relève la présidente.

Mélange de troupeaux interdits

À Crans-Montana (VS) en revanche, aucun troupeau ne défilera. «Après concertation avec les alpages participants, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de ne pas exposer les vaches à un danger qui pourrait entraîner l'euthanasie de tout un cheptel», explique le comité d'organisation. Et d'ajouter: «Une désalpe sans vache n'aurait aucun sens.»

L'alpage de Corbyre, situé sur la commune de Lens, aura sa fête, car l'événement ne prévoit pas de mélanger plusieurs troupeaux. C'est aussi le cas des désalpes du Val d'Anniviers: à Chandolin, Ayer, Grimentz et St-Luc, le public pourra profiter du cortège et de diverses animations.

Aucun cas avéré en Suisse

Pour autant que la situation sanitaire se maintienne et qu'aucun risque ne soit pris, la désalpe emblématique du Pays-d'Enhaut, la semaine prochaine, sera aussi l'occasion de «goûter les premières meules de l'année, qui ont 135 jours d'affinage», rappelle Michèle Philipp. «Maintenir la fête permet d'honorer tout le travail qui est fait toute l'année sur les alpages, comme toutes les autres désalpes», résume-t-elle.

À noter que les désalpes se déroulant au-delà des frontières vaudoises et valaisannes – telles que celle de Charmey (FR) – échappent pour l'instant aux restrictions sanitaires. Seules des régions proches des frontières avec la France, où 78 foyers ont été détectés, sont aujourd'hui surveillées. Pour mémoire, aucun cas avéré de la maladie n'a été relevé en Suisse.

