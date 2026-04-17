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«Nous allons faire recours» «Promotion du nazisme» : la Pologne annule le concert de Kanye West

ATS

17.4.2026 - 18:04

Le concert du rappeur américain Kanye West prévu en juin en Pologne a été annulé, ont indiqué vendredi les responsables du stade où il devait avoir lieu. Peu avant, le gouvernement s'était opposé à ce concert en raison des propos antisémites du chanteur.

Kanye West n'est pas le bienvenu en Pologne en raison de ses propos racistes et antisémites (image d'archives).
Kanye West n'est pas le bienvenu en Pologne en raison de ses propos racistes et antisémites (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 18:04

17.04.2026, 18:21

Le concert, prévu le 19 juin dans le stade de Chorzow (sud) «n'aura pas lieu pour des raisons d'ordre juridique et administratif», a indiqué dans un communiqué laconique le gérant du stade sur son compte internet.

Plus tôt, l'organisation du concert s'est heurté à l'opposition de la ministre polonaise de la Culture Marta Cienkowska.

Des concerts de Kanye West, également connu sous le nom de Ye, ont récemment été annulés en France et au Royaume-Uni.

«Promotion du nazisme»

Selon la ministre polonaise, «les actions largement commentées de Kanye West, liées à sa promotion du nazisme, sont en manifeste contradiction avec la raison d'Etat polonais».

Mme Cienkowska a exprimé sa «position clairement négative à l'égard de l'organisation de cet événement», et appelé les organisateurs à «ne pas mettre l'espace public à la disposition des promoteurs d'une idéologie criminelle», dans un communiqué parvenu vendredi à l'AFP.

Propos antisémites. Le ministre de l'Intérieur veut interdire le concert de Kanye West

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Citée aussi par l'agence polonaise PAP, la ministre a déclaré «ne pas imaginer qu'en Pologne, un pays où l'on assassinait des gens dans les camps d'extermination nazis allemands, nous puissions organiser un concert d'un artiste qui déclare ouvertement aimer Hitler, qui promeut l'idéologie nazie et gagne de l'argent en vendant des tee-shirts frappés de la croix gammée».

Selon elle, l'Etat polonais dispose de moyens pour interdire l'entrée sur son territoire des personnes non grata et qu'en cas de nécessité «nous allons y faire recours». Elle a également indiqué avoir le soutien du ministère des Affaires étrangères dans cette matière.

Interdit d'entrée au Royaume-Uni

Mardi, Kanye West a annoncé le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement dénonçant des propos antisémites de sa part.

Kanye West a été interdit d'entrée au Royaume-Uni pour des concerts en juillet alors que les Pays-Bas ont indiqué ne pas prévoir d'interdiction pour ses concerts programmés début juin.

Propos antisémites. Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

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Le rappeur américain, âgé de 48 ans, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.

Le 8 mai 2025 – le jour du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale – Kanye West a assuré pourtant qu'il n'était «ni nazi ni antisémite», invoquant le trouble bipolaire dont il souffre et une «phase maniaque».

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