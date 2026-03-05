  1. Clients Privés
IA Anthropic classé entreprise à risque par le gouvernement américain

ATS

6.3.2026 - 00:50

La start-up d'IA Anthropic a été informée jeudi par le ministère américain de la défense qu'elle avait été ajoutée à sa liste des entreprises «à risque», selon plusieurs médias. Les conséquences de cette désignation sont potentiellement dramatiques pour Anthropic.

06.03.2026, 07:49

Le président américain Donald Trump avait ordonné vendredi à son gouvernement de «cesser immédiatement toute utilisation» des logiciels d'Anthropic, sanction liée au refus de l'entreprise de lever des restrictions d'usage à son IA. La jeune société californienne refuse de voir ses modèles servir à de la surveillance de masse ou à l'automatisation d'attaques mortelles.

Les entreprises considérées comme représentant «un risque pour les approvisionnements» par le gouvernement américain sont théoriquement privées de tout contrat public.

«Désamorcer» le contentieux

Outre un engagement du département fédéral américain de la défense, signé en juillet, et qui portait sur 200 millions de dollars, Anthropic était aussi liée à plusieurs ministères et agences gouvernementales, notamment le trésor, qui a annoncé lundi la résiliation de son partenariat.

Mais la classification «à risque» interdit aussi théoriquement à tout autre fournisseur de l'Etat fédéral américain de faire affaire avec l'entreprise concernée.

Or, tous les géants de l'informatique à distance (cloud) travaillent avec le gouvernement américain. Une rupture éventuelle de leur relation avec Anthropic priverait la start-up de la puissance de calcul sans laquelle elle ne peut développer et faire fonctionner son IA.

Ne figurent actuellement sur la liste que des sociétés étrangères, dont l'équipementier chinois Huawei ou le spécialiste russe des logiciels antivirus Kaspersky.

Lors d'une intervention dans le cadre d'une conférence organisée mardi par la banque Morgan Stanley, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré être toujours en contact avec le ministère de la défense et tenter de «désamorcer» le contentieux et de «trouver un accord».

