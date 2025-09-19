  1. Clients Privés
«Je ne peux pas vous supporter» «Antisémitisme manifeste» – Tollé autour d'une pancarte en Allemagne

Valérie Passello

19.9.2025

Un magasin à Flensburg (Allemagne) suscite l'indignation avec une pancarte «Interdit aux Juifs». Le parquet enquête, les politiciens parlent d'antisémitisme manifeste.

Le panneau affiché à l'entrée d'un petit magasin en Allemagne suscite l'indignation.
Le panneau affiché à l'entrée d'un petit magasin en Allemagne suscite l'indignation.
Capture d'écran X / Ahmad Mansour 🎗️ (@AhmadMansour__) September 18, 2025
,

Keystone-SDA, Samuel Walder

19.09.2025, 11:55

19.09.2025, 11:58

À Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, une affiche dans la vitrine d'un petit magasin a suscité l'indignation. On peut y lire: «Les Juifs n'ont pas le droit d'entrer ici !!!! Ce n'est rien de personnel, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est juste que je ne vous supporte pas.»

Le commerçant se défend en affirmant qu'il ne s'attendait pas à une telle indignation publique. Il aurait simplement apposé cette affiche par «frustration» face aux événements dans la bande de Gaza.

Incitation à la haine raciale

Le parquet mène désormais une enquête pour incitation à la haine raciale. Pour Felix Klein, délégué du gouvernement fédéral à la vie juive en Allemagne, l'affaire est claire: il s'agit d'antisémitisme manifeste, contre lequel il faut lutter.

Les statistiques montrent l'ampleur du problème: dans le Schleswig-Holstein, le Land où se trouve Flensburg, les incidents antisémites ont fortement augmenté. Alors qu'en 2023, 120 cas avaient été enregistrés, ils étaient déjà 588 l'année dernière.

Note de la rédaction: L'image du panneau produite ici provient d'un poste d'Ahmad Mansour sur le réseau social X. En voici la teneur: 

Allemagne 2025 ! Ce n'est pas une blague, mais une réalité amère : à Flensburg, un commerçant accroche une affiche antisémite et ne comprend pas l'émoi que cela suscite. « Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint », a-t-il déclaré. #Antisémitisme à l'état pur. pic.twitter.com/t17kpr3ZwU

— Ahmad Mansour 🎗️ (@AhmadMansour__) 18 septembre 2025

