Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!

Tragique découverte en Espagne: pendant 15 ans, la mort d'un homme seul dans un immeuble au cœur d'une grande ville est passée inaperçue. Le corps a été découvert en raison d'une urgence.

A Valence, le corps d'un homme a été découvert, vraisemblablement mort dans son appartement depuis environ 15 ans. La découverte macabre dans le quartier de La Fuensanta a eu lieu après que les pompiers et la police ont pénétré par une fenêtre dans l'appartement situé au sixième étage de l'immeuble. Ils étaient là pour une inondation provoquée par de fortes pluies, comme l'ont rapporté les chaînes de télévision RTVE et Antena 3 ainsi que d'autres médias en se référant à la police de cette ville de l'est de l'Espagne.

Selon les premiers éléments de l'enquête menée par les autorités, l'homme, prénommé Antonio, est mort aux alentours de 2010, probablement à l'âge de 70 ou 71 ans. Selon les informations, le corps momifié gisait habillé dans la chambre à coucher, au milieu de pigeons, de cadavres de pigeons, d'insectes et de nombreux déchets. La porte de l'appartement était fermée de l'intérieur et rien n'indique pour l'instant qu'il y ait eu une intervention extérieure. La police nationale part donc du principe qu'il s'agit d'une mort naturelle. L'autopsie permettra toutefois d'en savoir plus, a-t-on appris.

Les voisins sont horrifiés

Les voisins ont du mal à croire qu'ils ont vécu pendant 15 ans pratiquement sous le même toit qu'un homme décédé. Ceux qui l'ont connu l'ont décrit comme un homme retiré et solitaire. Il aurait vécu séparé de sa famille pendant des décennies et n'aurait eu que peu de contacts avec le monde extérieur.

Un voisin a expliqué à Antena 3: «Comme nous ne l'avons jamais vu, tout le monde pensait qu'il était dans une maison de retraite». «Ici, nous ne le connaissions pas. Nous sommes tous sous le choc», a déclaré un autre habitant de la maison, cité par le journal «El País». Sa mort est passée inaperçue, entre autres parce que les factures ont continué à être payées pendant des années et que les voisins ont régulièrement vidé la boîte aux lettres qui débordait, écrit le journal.