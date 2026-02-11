  1. Clients Privés
Belgique Coup de filet à Anvers : 11 arrestations et 7 kilos d’ecstasy confisqués

ATS

11.2.2026 - 11:19

Onze personnes ont été interpellées lundi lors d'une vaste opération de police menée à Anvers et dans la zone portuaire. Les forces de l'ordre ont aussi saisi plus de 7 kilos de pilules d'ecstasy et plus de 20'000 euros en espèces, indique mercredi la police belge.

Au total, 282 personnes et 149 véhicules ont été contrôlés par la police à "des endroits stratégiques" d'Anvers (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:19

11.02.2026, 11:26

Au total, 282 personnes et 149 véhicules ont été contrôlés. Les contrôles ont été effectués à des endroits stratégiques, l'accent étant mis sur une présence policière visible afin de prévenir et dissuader la criminalité et les troubles à l'ordre public, explique la police fédérale.

La police de la navigation a intercepté de son côté un véhicule contenant près de quatre kilos de pilules d'ecstasy ainsi qu'une importante somme d'argent liquide. Cette découverte a conduit à trois arrestations immédiates.

Une fouille ultérieure a permis de découvrir 3,5 kilos d'ecstasy supplémentaires et plus de 15'000 euros en espèces, ainsi que de la fausse monnaie et des devises étrangères. Outre cette importante saisie d'ecstasy, la police a également saisi de plus petites quantités de cannabis, de cocaïne et d'amphétamines.

