Météo Août 2025 est le huitième mois le plus chaud depuis le début des mesures en 1864

ATS

29.8.2025 - 16:56

Le mois d'août 2025 a été le huitième mois le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. La température moyenne en Suisse a été supérieure de 1,2 degré à la moyenne des années 1991 à 2020.

Les mois de juin et d'août 2025 ont connu un bon ensoleillement (photo prétexte).
Les mois de juin et d'août 2025 ont connu un bon ensoleillement (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 16:56

29.08.2025, 16:59

En tenant compte des prévisions pour ce dernier week-end d'août, la température mensuelle moyenne a été de 15,6 degrés, a écrit MétéoSuisse vendredi dans son bilan mensuel.

Le mois d'août le plus chaud jamais enregistré a été celui de 2003, avec une température moyenne mensuelle de 17,9 degrés. Des variations de température similaires à celles de cette année ont été enregistrées en 2012, en 2015 et en 2023.

Le mois d'août a été supérieur à la moyenne sur l'ensemble du territoire suisse. L'écart le plus important a été mesuré en Valais. La température a été supérieure de 2,3 degrés à Grächen et de 2,2 degrés à Zermatt par rapport à la moyenne des années 1991 à 2020.

L'écart était de +1,5 degré à Zollikofen (BE), de +1,2 degré à Zurich-Fluntern et de +1 degré à Binningen (BL).

L'écart le plus faible ont été enregistrés dans les Grisons, plus précisément en Engadine. A Scuol, par exemple, il était supérieur de 0,6 degré à la moyenne.

Augmentation de 3,4 degrés en 140 ans

Le changement climatique est visible dans ces chiffres du mois d'août, note MétéoSuisse. «La température mensuelle n'a pas été exceptionnelle compte tenu de la situation climatique actuelle. Et ce, malgré le fait que ce mois d'août, classé huitième, figure parmi les plus chauds depuis le début des mesures en 1864.»

Cela démontre de manière impressionnante l'ampleur du changement climatique, selon Météo Suisse. L'augmentation des températures par rapport aux années 1871 à 1900 est significative: la température moyenne du mois d'août a augmenté de 3,4 degrés au cours des 140 dernières années.

Le bilan des précipitations est quant à lui mitigé: dans le nord de la Suisse et dans le sud du Tessin, des pluies supérieures à la moyenne ont été enregistrées. En Valais et sur le versant nord des Alpes, en revanche, les précipitations ont été inférieures à la moyenne de la période 1991-2020.

Comparable à l'été dernier

MétéoSuisse a également dressé vendredi le bilan de l'été 2025. Ce dernier figure parmi les sept été les plus chauds enregistrés depuis le début des mesures. La chaleur de juin et d'août a toutefois été interrompue par un mois de juillet plutôt frais et humide en comparaison avec les années précédentes.

La température nationale moyenne pour cet été était vendredi de 15,4 degrés. Cela signifie que l'été 2025 est supérieur de 1,6 degrés à la moyenne des années 1991-2020. Les valeurs de cet été sont en outre comparables à celles de l'été dernier.

Au nord comme au sud des Alpes, la durée totale d'ensoleillement de juin à août a été supérieure à la moyenne.

