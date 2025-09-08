  1. Clients Privés
Accident – VD Apples: un conducteur renverse la femme qu'il venait de déposer

ATS

8.9.2025 - 15:01

Un conducteur de 78 ans a renversé une octogénaire dimanche soir à Apples. Le pronostic vital de la victime est engagé (photo d'illustration).
Un conducteur de 78 ans a renversé une octogénaire dimanche soir à Apples. Le pronostic vital de la victime est engagé (photo d'illustration).
ATS

Un conducteur de 78 ans a accidentellement renversé une piétonne de 84 ans dimanche vers 20h00 à Apples (VD). La victime, gravement blessée, a été transportée en urgence au CHUV à Lausanne. Son pronostic vital est engagé.

Keystone-SDA

08.09.2025, 15:01

Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur, domicilié dans la région, a déposé une résidente sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. Peu après, pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a reculé et heurté la personne qu’il venait de déposer, une Suissesse de 84 ans, a communiqué lundi la police cantonale.

Grièvement blessée, la victime a reçu les premiers soins sur place, avant d’être héliportée au CHUV. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale.

