La population a pu visiter samedi à Fribourg la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), dont le chantier d'agrandissement et de restructuration touche à sa fin. Le Conseil d'Etat a remis les clés à l'institution. L'investissement se monte à près de 120 millions de francs.

La population fribourgeoise a eu l'occasion unique samedi de visiter les bâtiments rénovés et agrandis de la Bibliothèque cantonale et universitaire. ATS

Keystone-SDA ATS

La rénovation de la BCU aura nécessité plus de cinq ans de travaux. Les portes du site sis à la rue St-Michel 6 rouvriront le 1er septembre. Samedi, les Fribourgeois ont eu l'occasion unique de découvrir les bâtiments rénovés et agrandis, avant que les équipes de la bibliothèque ne s'y installent avec les collections.

Auparavant, dans le cadre d'une petite cérémonie, la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée des affaires culturelles, et la directrice de la bibliothèque Angélique Boschung ont reçu des mains du conseiller d'Etat Jean-François Steiert, chargé lui des infrastructures au sein du collège, les clés du nouvel ensemble.

Beaucoup plus vaste

Ce dernier a souligné que la restructuration et l'agrandissement alliaient «respect du patrimoine et modernité, créant un espace à la fois inspirant et fonctionnel». Après une phase de construction «extrêmement exigeante et difficile», marquée par des retards et des coûts supplémentaires, le bâtiment est désormais prêt.

Et la prochaine phase sera fidèle à son histoire. Le lieu a été modernisé «là où c'est nécessaire et conçu pour durer», a expliqué Jean-François Steiert. Le nouvel ensemble offre deux fois plus d'espace que l'ancienne bibliothèque. Et la superficie des espaces accessibles au public est cinq fois plus grande qu'auparavant.

Un immense atout donc pour le grand public, estime le gouvernement. Au-delà, Jean-François Steiert a également souligné que la construction constituait «l'un des deux plus grands projets du canton depuis longtemps», avec le nouveau bâtiment de laboratoire d'Agroscope à Posieux qui sera inauguré cette année aussi.

Sous-investissement

Le projet de la BCU s'inscrit dans un contexte plus large d'années de sous-investissement pour de nombreux bâtiments de l'Etat. L'exécutif présentera bientôt un crédit-cadre pour ces assainissements, a dit la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).

«Il s'agit d'un effort conséquent, mais indispensable pour préserver durablement le patrimoine immobilier de l’Etat de Fribourg», a insisté Jean-François Steiert. L'inauguration officielle de la BCU, institution installée au coeur du chef-lieu cantonal, se déroulera pour sa part le week-end des 26 et 27 septembre.

Rallonge financière

Sur le plan financier, la rénovation de la BCU devrait donc afficher un coût total de 117 millions de francs. Au budget initial de 79 millions établi en 2018, dont 15 millions de subventions fédérales, est venu s'ajouter un crédit additionnel de 38 millions, voté non sans une âpre discussion par le Grand Conseil en mars 2024.

Le montant supplémentaire a servi à couvrir des frais inattendus. La structure historique était en moins bon état que prévu. Les réserves avaient été sous-estimées par ailleurs et un déménagement urgent des ouvrages avait dû être organisé dans la première phase des travaux.