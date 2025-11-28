  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le Jean Valjean sud-coréen Après deux ans de procédure, il est blanchi d'un vol à... 60 centimes !

Clara Francey

28.11.2025

Victoire pour le Jean Valjean sud-coréen: un travailleur accusé du vol de deux friandises dans un réfrigérateur d'entreprise a finalement été acquitté au terme de près de deux années de procédure, a appris l'AFP vendredi.

L'homme a finalement été acquitté au terme de près de deux années de procédure.
L'homme a finalement été acquitté au terme de près de deux années de procédure.
rawpixel.com

Agence France-Presse

28.11.2025, 09:00

En 2024, l'homme travaillait comme sous-traitant pour une entreprise logistique lorsqu'un jour, pris d'une petite faim, il avait jeté son dévolu sur une pâtisserie à la crème et un Choco Pie, un biscuit très apprécié en Corée du Sud, se servant dans le réfrigérateur de la société. Le montant du méfait: 1'050 wons, soit 0,58 francs suisses.

L'entreprise avait porté plainte, estimant que seuls ses salariés étaient autorisés à ouvrir ledit réfrigérateur sans permission. Et non ses sous-traitants.

Le parquet avait jugé l'infraction minime et engagé une procédure sommaire, mais l'homme, clamant son innocence, avait demandé la tenue d'un procès en bonne et due forme. Un tribunal l'avait jugé coupable et condamné à 50'000 wons d'amende, soit près de 50 fois le montant des friandises.

L'homme avait fait appel. Et après près de deux ans de procédure, il a finalement remporté sa bataille judiciaire et été «acquitté», a déclaré à l'AFP vendredi un responsable du tribunal de Jeonju, dans l'ouest du pays.

Le tribunal a établi que des travailleurs comme le prévenu avaient reçu l'autorisation de «grignoter au bureau». Et grâce au témoignage de 39 sous-traitants, qui ont avoué ouvrir eux aussi le réfrigérateur en cas d'appétit, la cour d'appel a jugé «difficile de conclure que le prévenu avait eu l'intention de voler».

«Je suis très reconnaissant de cette issue et je crois que le prévenu partage ce sentiment», a déclaré son avocat à la presse, répétant que son client «avait juste eu faim tôt un matin».

L'affaire a suscité un tollé en Corée du Sud. Des syndicats ont comparé le malheureux à Jean Valjean, condamné au bagne pour avoir voulu nourrir sa famille en volant du pain dans le chef-d'œuvre de Victor Hugo, «Les Misérables» (1862).

Les plus lus

Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
Des grêlons géants ravagent l'Australie
Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet
L’Iran snobe la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde