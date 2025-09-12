  1. Clients Privés
Transport lacustre Après la Voie Bleue, Genève vise d'autres traversées du lac

ATS

12.9.2025 - 13:09

Le Département de la santé et des mobilités (DSM) présente sa vision de la mobilité lacustre, alors que la Voie Bleue reliant Corsier à Bellevue est sur le point d'être inaugurée. Plusieurs lignes directes sont envisagées, notamment entre Cologny et les Pâquis, début 2026. Le but: réduire la pression routière.

Le Département de la santé et des mobilités (DSM) a présenté vendredi sa vision de la mobilité lacustre. Quelques jours avant le lancement de la Voie Bleue (image d'illustration).
Le Département de la santé et des mobilités (DSM) a présenté vendredi sa vision de la mobilité lacustre. Quelques jours avant le lancement de la Voie Bleue (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 13:09

12.09.2025, 14:05

Plus de 9 millions de voyageurs sont transportés par les TPG entre les deux rives du lac chaque année sur le pont du Mont-Blanc, indique vendredi le DSM dans un communiqué. Une pression routière qu'il aimerait bien alléger par voie lacustre, précise-t-il.

Des liaisons «longues» sont prévues pour contourner le centre-ville en amont, comme avec la Voie Bleue, financée par des privés. Mais aussi des liaisons plus directes, étudiées par le canton et l'Office fédéral des transports (OFT), avec en priorité une connexion entre Cologny et le centre-ville, via les Pâquis ou les Nations.

La future ligne connectant le débarcadère des Pâquis à celui de Ruth à Cologny sera lancée au printemps 2026, si elle obtient la concession de l'OFT. La traversée durera treize minutes et comprendra, comme pour la Voie Bleue, plusieurs places pour les vélos.

La ligne sera testée pendant un an et financée d'abord par la fondation Modus, créée par la Fondation Hans Wilsdorf pour décarboner le canton. En fonction de son succès, le DSM précise qu'elle pourrait être pérennisée et voir sa fréquence augmenter.

D'autres projets à l'étude

Une autre ligne directe encore à l'étude aujourd'hui pourrait aussi être explorée entre les Pâquis et Bellerive, a indiqué à Keystone-ATS Marc-André Siegrist, porte-parole du DSM. Le projet Lake Express, une liaison «longue» financée par des privés qui prévoit de relier Cologny à Bellevue, est aussi en cours de développement.

Le canton estime que le lac peut se révéler un «axe compétitif pour les trajets pendulaires», à condition d'une intégration tarifaire, d'une fréquence de desserte rapide et d'une bonne connexion au service terrestre. La vision cantonale lacustre se résume donc à une «dynamique d'expérimentation» et des partenariats entre projets publics et privés.

