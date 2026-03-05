Avec leur camping-car, les Chablaisiens Victor Carchedi et Anita Currat ont rallié le Cap Nord en 2024. Un périple exceptionnel, qui leur a donné le goût... de repartir vers d'autres merveilles! Et c'est à l'appel des pays baltes qu'ils ont succombé l'an dernier. Une nouvelle aventure que Victor raconte dans un film.

Pays baltes Vue sur Tallin, en Estonie. Photo: Victor Carchedi Le château de Kadriorg, en Estonie Photo: Victor Carchedi Vue sur des ponts à Riga, en Lettonie. Photo: Victor Carchedi Vue sur Vilnius en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Une des surprises du voyage: croisé en Lituanie, cet automobiliste a aménagé un bar dans son coffre! Photo: Victor Carchedi La forteresse de Daugvapils en Lettonie. Photo: Victor Carchedi La Colline des Croix en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Sur la colline, on peut voir toutes sortes de croix: l'une d'entre elles est faite de deux skis. Photo: Victor Carchedi La région de Zarasai en Lituanie. Photo: Victor Carchedi En chemin, Victor et Anita ont visité le camp d'Auschwitz en Pologne. Ils en sont ressortis le coeur lourd. Photo: Victor Carchedi Toujours en Pologne: les mines de sel de Wieliczka. Photo: Victor Carchedi Le célèbre tableau de Léonard de Vinci, «la Cène», reproduit en sel à l'intérieur des mines de Wieliczka. Photo: Victor Carchedi Victor et Anita à Vilnius en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Le trajet en camping-car effectué en 4 mois par les Chablaisiens. Photo: Victor Carchedi Pays baltes Vue sur Tallin, en Estonie. Photo: Victor Carchedi Le château de Kadriorg, en Estonie Photo: Victor Carchedi Vue sur des ponts à Riga, en Lettonie. Photo: Victor Carchedi Vue sur Vilnius en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Une des surprises du voyage: croisé en Lituanie, cet automobiliste a aménagé un bar dans son coffre! Photo: Victor Carchedi La forteresse de Daugvapils en Lettonie. Photo: Victor Carchedi La Colline des Croix en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Sur la colline, on peut voir toutes sortes de croix: l'une d'entre elles est faite de deux skis. Photo: Victor Carchedi La région de Zarasai en Lituanie. Photo: Victor Carchedi En chemin, Victor et Anita ont visité le camp d'Auschwitz en Pologne. Ils en sont ressortis le coeur lourd. Photo: Victor Carchedi Toujours en Pologne: les mines de sel de Wieliczka. Photo: Victor Carchedi Le célèbre tableau de Léonard de Vinci, «la Cène», reproduit en sel à l'intérieur des mines de Wieliczka. Photo: Victor Carchedi Victor et Anita à Vilnius en Lituanie. Photo: Victor Carchedi Le trajet en camping-car effectué en 4 mois par les Chablaisiens. Photo: Victor Carchedi

Il y a de nombreuses façons de voyager, mais le truc d'Anita et Victor, c'est le camping-car. «Nous l'avons choisi par commodité et pour le plaisir de nous arrêter où nous voulions», explique cet habitant du Chablais.

Pour aller jusqu'au Cap Nord en 2024, leur fier destrier en a déjà avalé, du bitume, mais il semble insatiable. Tout comme nos deux voyageurs: «À peine nous étions-nous posés un peu à la maison, que j'avais déjà envie de repartir!», s'exclame Anita.

Pour 2025, ils ont donc établi un carnet de route des plus précis, comme à leur habitude: «Nous avions 2 objectifs: voir les pays baltes par un circuit d’Est en Ouest européen, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Tout cela en 4 mois et 10'000 km», détaille Victor.

Le couple a pour habitude de ne pas s'encombrer, l'espace à l'intérieur du camping-car étant réduit. Mais cette fois, Anita et Victor avaient un bagage supplémentaire de taille: l'expérience. «Quand on veut découvrir une destination, on y passe désormais trois nuits», note madame. «Ça nous fait un jour de repérage, un jour pour visiter comme il faut et le troisième jour, on va voir ce qu'on a raté et on profite d'une bonne nuit de sommeil avant de reprendre la route».

Pays baltes: 14 pays en 4 mois, 10'000 km en camping-car Deux camping-caristes chablaisiens sont partis à la découverte de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Leur périple en images. 24.02.2026

Colline aux 100'000 croix, château de Kadriorg...

Ainsi, de villes colorées en paysages époustouflants, nos deux Chablaisiens ont pu faire de nombreuses découvertes. Victor a particulièrement apprécié le château de Kadriorg, à Tallin, en Estonie. La bâtisse orange aux toits verts, construite au 18ème siècle par le tsar Pierre le Grand, trône au milieu d'un parc somptueux, aménagé au cordeau.

À Riga en Lettonie, Anita a adoré flâner dans les rues où les bâtiments sont de style Art nouveau, particularité qui a d'ailleurs valu au centre historique de la ville de figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Tous deux ont aussi été intrigués par la Colline des Croix, en Lituanie. «On raconte qu'il y a 100'000 croix, mais c'est impossible de les compter», relève Victor. Au coeur de cet imbroglio qui célèbre la paix et l'indépendance du pays, on déniche quelques curiosités, comme une croix confectionnée avec des skis, ou, paraît-il, une autre en Lego. Mais nos voyageurs n'ont pas eu la patience de la chercher.

Bien sûr, impossible d'énumérer les innombrables lieux visités par Victor et Anita durant leur voyage dans les pays baltes. Mais ils se sont attelés à les immortaliser, soit en photo soit en filmant avec un drone. Victor a méticuleusement trié et classé ses images, afin d'en faire un film, pour partager avec le plus grand nombre à leur retour.

Trois projections à Monthey Le film retraçant le périple d'Anita et Victor dans les pays baltes sera projeté à la Salle de la gare à Monthey le 15 mars.

Horaires: 10 h, 15 h, 18 h.

Ouverture des portes 1h avant.

Prix: CHF 10.- la place

Il est prudent de réserver à l’adresse carchedi.cv@bluewin.ch, vu le nombre limité de 150 places par projection. Montre plus

«On n'a jamais eu peur»

Que ce soit en Lettonie, en Lituanie ou en Estonie, Anita et Victor ont ainsi profité pleinement de leurs arrêts dans les différentes villes. «On n'a jamais eu peur, pas une fois. D'ailleurs, les gens font dormir leurs enfants à l'extérieur dans leurs poussettes, comme dans les pays nordiques, et il n'y a jamais de problème», remarque Anita.

Et Victor de raconter cette anecdote: «À Tartu, qui est une ville de 100'000 habitants en Estonie, nous avons rencontré un Français qui a effectué un échange avec l'université locale et est tombé amoureux d'une Estonienne. Il vit là-bas depuis 9 ans. Il nous a raconté le fort sentiment de sécurité qui y règne. Pour preuve, un jour dans le bus, il a oublié son porte-monnaie. Il a attendu que le bus repasse et y a retrouvé son porte-monnaie intact avec tout son contenu. Chapeau!»

Globalement dans les trois pays baltes, les deux camping-caristes ont remarqué que beaucoup d'espaces et d'infrastructures étaient pensés pour le bien-être des enfants.

Enfin, le voyage d'Anita et Victor a coïncidé avec les incursions de drones russes dans divers espaces aériens, dont ceux des pays baltes. Si cela ne les a pas inquiétés outre mesure, ils en ont tout de même observé les conséquences.

«À Kaunas, en Lituanie, alors que les avions militaires protégeaient leur espace aérien, les mamans et leurs enfants jouaient dans les parcs comme si de rien n'était. La vie continue...», raconte Victor.

D'autres découvertes en chemin

Outre les pays baltes, les camping-caristes ont traversé pas moins de onze autres pays: La Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne et la Finlande. Au retour, ils sont repassés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ainsi que par l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France, avant de regagner la Suisse.

Expérience particulièrement bouleversante en Pologne, où Anita et Victor ont visité Auschwitz: «Nous en sommes ressortis sans rien dire. Les mots nous manquaient pour exprimer nos fortes émotions».

Enfin, au hasard d'une rencontre, on leur conseille de visiter les mines de sel de Wieliczka, près de Cracovie, toujours en Pologne. Tout comme le centre historique de Riga, elles sont classées elles aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il n'ont pas regretté le déplacement: «C'est un peu comme celles de Bex, mais alors en beaucoup, beaucoup plus grand», indique Victor.