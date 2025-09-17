  1. Clients Privés
Une Valaisanne ruinée Après le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!

Valérie Passello

17.9.2025

Une quinquagénaire valaisanne a été victime d'une arnaque aux sentiments via Instagram. Alors qu'elle pensait s'adresser au champion de ski Marco Odermatt, un arnaqueur est parvenu à lui soutirer 6500 frs en très peu de temps.

La victime pensait converser avec le vrai Marco Odermatt.
La victime pensait converser avec le vrai Marco Odermatt.
KEYSTONE

Rédaction blue News

17.09.2025, 20:16

L'histoire rapportée par le «Blick» a hélas un air de «déjà-vu»: une femme seule qui traverse une mauvaise passe et qui se laisse attirer par les sirènes de l'amour en ligne, au point d'y laisser un certain nombre de plumes. On se souvient notamment de l'affaire du faux Brad Pitt, où une Française de 53 ans était tombée dans le panneau.

Arnaque. Escroquée de 830.000 € par un faux Brad Pitt, elle subit maintenant du cyberharcèlement

ArnaqueEscroquée de 830.000 € par un faux Brad Pitt, elle subit maintenant du cyberharcèlement

Cette fois, c'est une Valaisanne qui s'est fait escroquer par un faux... Marco Odermatt! Un escroc en ligne a repéré un commentaire que cette travailleuse sociale avait laissé sous une publication du compte Instagram du vrai champion de ski. Fan d'«Odi», elle avait pour habitude de féliciter son champion après chaque course. 

La Valaisanne a ensuite été contactée par une personne affirmant être Marco Odermatt, via un autre compte Instagram... un faux, bien entendu.

Mais, alors qu'elle vivait une période de déprime et d'isolement, la victime a eu envie d'y croire, confie-t-elle à nos confrères. Même si elle a émis des doutes au début, son «Marco» a réussi à s'en sortir par des pirouettes -notamment l'envoi d'une copie de «sa» carte d'identité- qui l'ont finalement rassurée.

Carte VIP et belles promesses

Il a rapidement été question d'envoyer de l'argent à celui qui n'était qu'un «brouteur» comme tant d'autres. Au départ, pour acheter une carte VIP qui permettrait à l'intéressée «de participer à des événements à des prix concurrentiels ou de le côtoyer lors de meetings et d’interviews», cite le Blick. La somme demandée est trop élevée pour le petit salaire de la quinquagénaire, mais son interlocuteur finit par en brader le prix. 

Refusant de donner ses coordonnées bancaires, la Valaisanne accepte néanmoins de payer en cartes cadeaux, disponibles dans les kiosques. Et c'est l'engrenage. Elle ne recevra jamais sa carte VIP, raconte-t-elle à nos confrères, mais son faux Marco Odermatt a «ferré le poisson», alors il ne la lâche plus et la bombarde de messages enflammés. Il sera question d'amour, de mariage, et d'une rencontre... qui n'aura évidemment jamais lieu: le schéma est hélas classique dans ce genre d'affaires. 

Au final l'arnaqueur a réussi à soutirer 6500 francs à la malheureuse, soit toutes ses économies, en moins de trois mois. Malgré la «honte» éprouvée au moment où elle s'est aperçue qu'elle avait été piégée, la femme s'est tout de même rendue à la police. Elle ne se fait pas d'illusion sur la possibilité de récupérer son argent, mais conclut: «Si mon témoignage peut servir à alerter d’autres personnes, alors cette histoire aura peut-être servi à quelque chose.»

