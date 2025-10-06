La juge prononce un jugement contre Trump, sa villa part en fumée

Peu après un jugement explosif contre le gouvernement du président Donald Trump, la maison de plage de la juge fédérale américaine Diane Goodstein en Caroline du Sud a été entièrement détruite par les flammes. Les autorités enquêtent sur un incendie criminel.

La villa de Diane Goodstein est partie en fumée. X

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Quelques semaines seulement après un jugement contre le gouvernement du président américain Donald Trump, la maison de plage de la juge fédérale Diane Goodstein est partie en fumée. Lundi, le feu a complètement détruit la villa de plusieurs millions de dollars à Edisto Beach, dans l'Etat américain de Caroline du Sud. Selon la police, on soupçonne un incendie volontaire.

Des images montrent la propriété de la juge en train de brûler après une explosion. Trois membres de la famille, dont le mari de Mme Goodstein, Arnold Goodstein, ont été blessés alors qu'ils tentaient de s'échapper de la maison. Ils ont souffert de fractures après avoir sauté des fenêtres ou du balcon. Diane Goodstein elle-même n'a pas été blessée: elle se trouvait sur la plage avec ses chiens au moment de l'incendie.

Le jugement contre l'administration Trump comme déclencheur?

L'incendie survient quelques semaines seulement après un jugement qui a fait des vagues à Washington: Goodstein avait décidé en septembre que l'État de Caroline du Sud ne pouvait pas transmettre de données sensibles sur les électeurs au gouvernement fédéral.

Le ministère de la Justice de Trump avait exigé la transmission d'informations personnelles de plus de 3,3 millions d'électeurs inscrits, dont les noms, adresses, dates de naissance, numéros de permis de conduire et une partie des numéros de sécurité sociale. Goodstein a justifié son jugement en affirmant que la divulgation violait les lois sur la protection des données et augmentait le risque d'utilisation abusive des données politiques.

BREAKING: Liberal South Carolina Judge Diane Goodstein's home is burning to the ground after an explosion. SLED is investigation as arson and refer attack as Judge Goodstein had been receiving multiple threats.



Her husband, a former state senator is in the hospital. pic.twitter.com/D8dRENKCfU — Maine (@TheMaineWonk) October 5, 2025

Selon les médias américains, la juge a reçu plusieurs menaces de mort après la décision. Le ministère de la Justice et la Cour suprême de Caroline du Sud ont réagi avec horreur à l'incendie. Cette dernière a ordonné des mesures de sécurité renforcées pour les juges de la région.

La police a confirmé que des enquêteurs de l'agence fédérale ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) et du FBI examinaient le lieu de l'incendie. Les premières analyses indiquent la présence d'accélérateurs de feu. On ne sait toutefois pas encore s'il existe un lien direct avec le jugement.

L'administration Trump durcit le ton contre les femmes juges

En avril déjà , la juge de district Hannah Dugan avait été arrêtée aux Etats-Unis pour avoir prétendument aidé un migrant à échapper aux services de l'immigration ICE. Le directeur républicain du FBI, Kash Patel, avait alors déclaré que Dugan avait «augmenté le danger pour le public». Trump lui-même a défendu l'arrestation et a parlé d'un «signal nécessaire contre les juges activistes». Les critiques l'ont ensuite accusé de saper l'État de droit.

L'arrestation de Dugan et l'attentat présumé contre Goodstein illustrent à quel point la justice américaine est sous pression. Depuis le début du deuxième mandat de Trump, les agressions, les menaces et les interventions politiques contre les juges ont nettement augmenté, selon l'US Marshals Service.