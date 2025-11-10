Une érosion côtière majeure causée par le typhon Kalmaegi a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles au Vietnam offrant ainsi l'opportunité de récupérer ce qui pourrait être une découverte historique majeure, selon des experts.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Initialement découvert en 2023 au large de la côte de Hoi An, ce navire d'au moins 17,4 mètres de long, dont la coque en bois a survécu presque intacte à des centaines d'années de mer agitée, a été à nouveau submergé avant que les autorités ne puissent le récupérer.

Les experts n'ont pas encore daté l'épave, mais les premières éléments suggèrent que le navire a été construit entre le XIVe et le XVIe siècle, à l'époque où Hoi An, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, était au centre d'un commerce régional florissant.

«Nous nous préparons actuellement à demander une autorisation de fouille d'urgence», a déclaré lundi à l'AFP Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de préservation du patrimoine culturel mondial de Hoi An.

Une équipe d'experts du centre de préservation de Hoi An, de l'université de Ho Chi Minh-Ville et d'un musée local a inspecté l'épave l'année dernière. Outre une estimation approximative de son âge, ils ont découvert qu'il avait été construit avec du «bois durable et très résistant» et renforcé avec des matériaux imperméables pour sceller ses joints.

«La structure du navire suggère qu'il était capable de parcourir de longues distances (...)», avait indiqué le centre de Hoi An dans un communiqué précédent.

L'épave risque de «se détériorer gravement si des mesures de conservation ne sont pas prises immédiatement», compte tenu de la forte érosion côtière et de l'exposition fréquente du navire à des conditions météorologiques difficiles, selon la même source. Lundi, l'épave était encore clairement visible et une foule s'était rassemblée sur la plage pour admirer son impressionnante structure.