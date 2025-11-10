  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vietnam Après le passage du typhon, une épave vieille de plusieurs siècles refait surface

Basile Mermoud

10.11.2025

Une érosion côtière majeure causée par le typhon Kalmaegi a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles au Vietnam offrant ainsi l'opportunité de récupérer ce qui pourrait être une découverte historique majeure, selon des experts.

Vietnam: un typhon fait apparaître une épave ancienne au large d'un port historique.

Vietnam: un typhon fait apparaître une épave ancienne au large d'un port historique.

Une érosion côtière majeure causée par le typhon Kalmaegi a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles au Vietnam offrant ainsi l'opportunité de récupérer ce qui pourrait être une découverte historique majeure, selon des experts.

10.11.2025

Agence France-Presse

10.11.2025, 08:52

10.11.2025, 09:25

Initialement découvert en 2023 au large de la côte de Hoi An, ce navire d'au moins 17,4 mètres de long, dont la coque en bois a survécu presque intacte à des centaines d'années de mer agitée, a été à nouveau submergé avant que les autorités ne puissent le récupérer.

Les experts n'ont pas encore daté l'épave, mais les premières éléments suggèrent que le navire a été construit entre le XIVe et le XVIe siècle, à l'époque où Hoi An, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, était au centre d'un commerce régional florissant.

Catastrophe naturelle. «Le sol tremblait» : les Philippines évaluent les dégâts après le super-typhon Fung-wong

Catastrophe naturelle«Le sol tremblait» : les Philippines évaluent les dégâts après le super-typhon Fung-wong

«Nous nous préparons actuellement à demander une autorisation de fouille d'urgence», a déclaré lundi à l'AFP Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de préservation du patrimoine culturel mondial de Hoi An.

Une équipe d'experts du centre de préservation de Hoi An, de l'université de Ho Chi Minh-Ville et d'un musée local a inspecté l'épave l'année dernière. Outre une estimation approximative de son âge, ils ont découvert qu'il avait été construit avec du «bois durable et très résistant» et renforcé avec des matériaux imperméables pour sceller ses joints.

Situation «sans précédent». Le typhon Kalmaegi fait une quarantaine de morts aux Philippines

Situation «sans précédent»Le typhon Kalmaegi fait une quarantaine de morts aux Philippines

«La structure du navire suggère qu'il était capable de parcourir de longues distances (...)», avait indiqué le centre de Hoi An dans un communiqué précédent.

L'épave risque de «se détériorer gravement si des mesures de conservation ne sont pas prises immédiatement», compte tenu de la forte érosion côtière et de l'exposition fréquente du navire à des conditions météorologiques difficiles, selon la même source. Lundi, l'épave était encore clairement visible et une foule s'était rassemblée sur la plage pour admirer son impressionnante structure.

Les plus lus

La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison
Une famille «fuit» le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Le maquillage comme «peinture de guerre» : les femmes MAGA à visage découvert
Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point
Match de gala : le Brésil de Ronaldinho assure le spectacle à Lucerne !