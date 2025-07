Après les terribles inondations au Texas, la désinformation se propage

Ensemencement de nuages, coupes budgétaires, sauvetage miraculeux: après les inondations au Texas, qui ont fait plus d'une centaine de morts, la désinformation a déferlé sur les réseaux sociaux.

Terribles inondations au Texas Des arbres tombés, des véhicules renversés et des lampadaires détruits sont éparpillés à Kerrville au Texas dans le sud des Etats-Unis, alors que le bilan des inondations dévastatrices s'est alourdi à au moins 70 morts. 07.07.2025

Keystone-SDA ATS

La désinformation est venue de la droite comme de la gauche, confirment Sarah Komar et Nicole Dirks de l'organisme de surveillance de la désinformation, NewsGuard.

Des comptes à gauche de l'échiquier politique américain ont par exemple affirmé sans preuves que les coupes budgétaires ordonnées par le président américain Donald Trump dans les services météorologiques américains (NWS) avaient «dégradé» ses prévisions. Mais, selon plusieurs experts, les services météorologiques ont parfaitement travaillé, malgré les conditions difficiles.

«Certains ont affirmé que [les services météorologiques] n'avaient pas prévu les inondations catastrophiques [au Texas], mais ce n'est pas vrai», a écrit Daniel Swain, un scientifique, sur Bluesky. «Il s'agit sans aucun doute d'un événement extrême, mais les messages [d'alerte] se sont rapidement multipliés», ajoute-t-il.

Ensemencement des nuages

Selon une analyse du média américain CBS News, 22 alertes ont été émises par le NWS pour le comté de Kerr et la région de Kerrville, zones les plus touchées. Malgré cela, les inondations au Texas ont fait plus de 100 morts dont des dizaines d'enfants. Au moins 161 personnes manquaient toujours à l'appel mardi.

Mais selon Daniel Swain, le vrai problème «n'a pas été une mauvaise prévision météorologique, mais la mauvaise diffusion de ces prévisions et de l'alerte».

Du côté des adeptes de théories du complot, à droite, on accuse le gouvernement d'avoir créé les inondations par l'ensemencement de nuage, une technique qui favorise la formation de pluie.

Cette théorie, démentie par plusieurs experts, avait déjà circulé lors d'autres événements climatiques extrêmes comme les pluies diluviennes à Dubaï. Des théories du complot s'étaient également multipliées lors des ouragans dévastateurs en Floride ou en Caroline du Nord en 2024.

«Avertissement»

«Quand des phénomènes météorologiques extrêmes se produisent, les théories du complot selon lesquelles les humains les créent ou les contrôlent affluent vite en général», constatent Sarah Komar et Nicole Dirks.

La multiplication de cette désinformation sur les réseaux sociaux intervient alors que plusieurs plateformes réduisent leur modération et leur recours à des fact-checkeurs. Mais elle peut également toucher les médias.

«Comme d'autres catastrophes auparavant, les inondations [au Texas] ont mené à la diffusion rapide de désinformation et servent donc d'avertissement aux journalistes quant à la vigilance requise pour raconter ces événements éprouvants», selon l'organisation Poynter.

Par exemple, le Kerr County Lead, un média local, a dû retirer un article qui racontait le sauvetage miraculeux de deux jeunes filles accrochées à un arbre. Cette information était d'abord apparue dans une publication virale sur les réseaux sociaux. Un responsable local avait ensuite affirmé qu'elle était «inexacte à 100%».

«Comme tout le monde, nous voulions que cette histoire soit vraie. Mais il s'agit d'une histoire classique de désinformation sur laquelle on se focalise tous lors d'une catastrophe naturelle», a écrit Louis Amestoy, le rédacteur en chef, dans une note aux lecteurs dimanche. «Malheureusement, l'histoire est fausse, nous la retirons», a-t-il ajouté.