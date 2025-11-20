  1. Clients Privés
Mensonges Après Trump, la BBC en pleine tempête à cause de la princesse Diana

ATS

20.11.2025 - 19:59

L'auteur d'un livre sur la célèbre interview de la princesse Diana à la BBC en 1995 affirme que le géant britannique de l'audiovisuel public savait que cet entretien avait été obtenu grâce à des mensonges. Il accuse la BBC d'avoir dissimulé l'affaire pendant plus de vingt ans.

Diana a perdu la vie tragiquement dans un accident à Paris en 1997.
Diana a perdu la vie tragiquement dans un accident à Paris en 1997.
ats

Keystone-SDA

20.11.2025, 19:59

Sorti jeudi, «Dianarama: La trahison de la princesse Diana» d'Andy Webb, ancien journaliste de la BBC, dit révéler «l'ampleur de la tromperie dont la princesse a été victime, et la dissimulation qui a suivi». Sa publication tombe mal pour la BBC, déjà en pleine tempête en raison d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump.

Une enquête indépendante mandatée par le groupe audiovisuel britannique a confirmé en 2021 que de faux documents avaient été montrés au frère de la princesse, Charles Spencer, pour la convaincre d'accorder cette interview, perçue à l'époque comme un grand succès pour la chaîne et son journaliste, Martin Bashir.

Lors de cette émission du magazine «Panorama», diffusée le 20 novembre 1995 et vue par 22,8 millions de téléspectateurs, la princesse de Galles avait prononcé la célèbre phrase: «Nous étions trois dans ce mariage» – une référence à Camilla Parker Bowles, devenue depuis la femme du roi Charles III.

Journalisme. La BBC examine un second cas de montage potentiellement trompeur

JournalismeLa BBC examine un second cas de montage potentiellement trompeur

La BBC «savait»

Dans son livre, Andy Webb affirme que certaines personnes à la BBC savaient, quatre mois après l'interview, que M. Bashir avait produit de faux documents, les avait montrés à Charles Spencer, et avait menti à ce sujet. Mais ils n'ont pas prévenu Diana, et l'affaire est restée secrète pendant plus de vingt ans.

Ces faux documents laissaient croire à la princesse que des membres de son entourage l'espionnaient et étaient à la solde des services de sécurité, la faisant craindre pour sa vie, affirme M. Webb.

Selon lui, le frère de Diana voit un lien entre l'attitude de la princesse après l'interview et sa mort à Paris moins de deux ans plus tard, dans un accident de voiture.

Après cette interview, «Diana a écarté les personnes qui l'entouraient, en particulier son secrétaire privé», a déclaré Andy Webb lors d'une interview sur la chaîne de télévision ITV. «Elle n'avait aucune confiance» dans la police et «se retrouve 18 mois plus tard dans une Mercedes avec un chauffeur saoul». La BBC avait, en 2021, accepté les conclusions du rapport indépendant et présenté ses excuses.

Cette robe qui a marqué l'histoire. Lady Diana entre au Musée Grévin... dans sa «revenge dress»

Cette robe qui a marqué l’histoireLady Diana entre au Musée Grévin... dans sa «revenge dress»

