Elle a bu dans des flaques pour survivre – Carolina sort du silence

Après un accident, la routarde allemande Carolina Wilga perd ses repères et s'égare dans le bush australien. Son sauvetage tient du miracle.

Une photo montre Carolina Wilga en train d'embarquer dans un avion. sda

Sven Ziegler/trad Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Carolina Wilga a été sauvée après douze jours passés dans la nature.

Elle a survécu en buvant de l'eau dans des flaques, en dormant dans des grottes.

Elle a subi de nombreuses blessures.

Dans un message plein d'émotion, elle remercie les secouristes et annonce vouloir continuer à voyager à travers l'Australie. Montre plus

À la base, Carolina Wilga voulait simplement goûter à la liberté. Depuis deux ans, cette jeune femme de 26 ans sillonnait l’Australie seule à bord de son van – curieuse, indépendante et avide d’aventures. Mais son voyage a pris une tournure dramatique: Pendant douze jours, elle a lutté pour sa survie dans la chaleur impitoyable de l'outback australien.

Comme l’a expliqué Wilga depuis l’hôpital, tout a commencé par un accident: son véhicule a quitté la route et dévalé un talus. «Je me suis violemment cogné la tête lors de l’impact», écrit-elle. Désorientée et confuse, elle aurait quitté le van, malgré la présence d’eau, de nourriture et de vêtements à l’intérieur.

Dans les jours qui ont suivi, Wilga a erré à travers le paysage aride de l’Australie-Occidentale. Elle buvait l’eau des flaques, se réfugiait dans des grottes et tentait de s’orienter en suivant le soleil. Quand une automobiliste l’a enfin retrouvée — à 24 kilomètres du lieu de l’accident —, elle était déshydratée, épuisée, couverte de piqûres d’insectes et brûlée par le soleil. «Elle était convaincue que personne ne la retrouverait», a rapporté une secouriste.

Les éloges du Premier ministre

C'est à l'hôpital de Perth que Wilga s'est exprimée pour la première fois. Dans une déclaration émouvante, elle remercie les équipes de recherche, le personnel médical, le consulat allemand – et surtout sa sauveuse. «Je suis profondément impressionnée par le courage, la serviabilité et la cordialité dont j'ai bénéficié ici», déclare Wilga. L'Australie occidentale lui a montré ce que signifiait une véritable communauté.

Le Premier ministre Roger Cook a salué la volonté de survie de la jeune femme, mais a également critiqué le manque d'équipement. Avec un téléphone satellite ou une balise d'urgence comme une balise EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), Wilga aurait peut-être pu être retrouvée plus rapidement.

Malgré ce qu'elle a vécu, Wilga veut poursuivre son voyage. «Elle adore l'Australie», a déclaré une bénévole. La côte est est toujours sur sa liste. La femme, qui a vu la mort en face, veut continuer à vivre – et à rêver.