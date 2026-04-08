Glaçant: architecte et père de famille, il était aussi tueur en série

Un homme accusé d'avoir assassiné et démembré sept femmes, puis d'avoir dispersé leurs restes dans une zone littorale huppée près de New York, a finalement décidé mercredi de plaider coupable, ont rapporté les médias locaux.

Rex A. Heuermann a plaidé coupable du meurtre de sept femmes et a reconnu avoir tué une huitième victime dans le cadre d'une série de crimes restés longtemps non élucidés, connus sous le nom des « meurtres de Gilgo Beach », lors d'une audience au tribunal du comté de Suffolk à Riverhead, dans l'État de New York, le mercredi 8 avril 2026. (James Carbone/Newsday via AP, Pool) KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Rex Heuermann, 62 ans, a plaidé coupable devant le tribunal du comté de Suffolk pour l'enlèvement, la torture et le meurtre de sept femmes à Long Island entre 1993 et 2010, et encourt désormais une peine de prison à vie, selon la chaîne locale PIX11.

Il a également reconnu être l'auteur d'un huitième meurtre, pour lequel il n'avait pas été inculpé, selon ce média et le New York Times.

Rex Heuermann, un père de famille et architecte new-yorkais qui n'avait jamais été inquiété jusqu'à son arrestation à l'été 2023, avait jusqu'à mercredi plaidé non coupable des faits, faisant planer la perspective d'un long procès pour les familles des victimes.

Onze corps

Au total, les restes de onze corps humains - neuf femmes, un homme et une fillette - avaient été retrouvés entre 2010 et 2011 le long des plages de Gilgo Beach, à plus d'une heure de route du centre de New York, dans des maquis de ronces situés entre le sable et la route, parmi les dunes.

Ces découvertes avaient effrayé la population locale et tenu en échec les policiers et la justice pendant des années.

L'enquête s'est focalisée sur cet architecte en 2022 après la découverte qu'un véhicule dans lequel avait été vue une victime au moment de sa disparition était enregistré à son nom.

A partir de là, les enquêteurs ont découvert des preuves ADN et de téléphonie contre le suspect, notamment dans sa maison de Massapequa Park, tout près des plages où ont été retrouvés les corps.

Les enquêteurs, qui cherchent à relier Rex Heuermann aux découvertes de tous les corps, ont aussi extrait de ses ordinateurs des fichiers qui selon eux répertoriaient méthodiquement ses meurtres.