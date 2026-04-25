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Polémique en Argentine Milei lorgne sur les glaciers, sa loi déjà attaquée en justice

ATS

25.4.2026 - 07:46

Une loi argentine polémique, qui assouplit le cadre de l'exploitation minière en zone de glaciers, a été promulguée vendredi, deux semaines après son adoption. Le jour-même, elle a été freinée en province par une décision de justice, premier de plusieurs recours à venir.

Un manifestant brandit une banderole sur laquelle on peut lire en espagnol « La patrie n'est pas à vendre, elle se défend », alors que les députés débattent de la proposition du président Javier Milei visant à réformer la loi sur la protection des glaciers, devant le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 8 avril 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Un manifestant brandit une banderole sur laquelle on peut lire en espagnol « La patrie n'est pas à vendre, elle se défend », alors que les députés débattent de la proposition du président Javier Milei visant à réformer la loi sur la protection des glaciers, devant le Congrès à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 8 avril 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.04.2026, 07:46

La législation, votée début avril au Parlement, réforme la Loi dite «des glaciers» qui depuis 2010 régissait l'activité économique, minière en particulier, en zones glaciaires et périglaciaires.

Dans les faits, le nouveau texte donne une plus grande latitude aux provinces – l'Argentine étant un Etat fédéral – pour définir les zones «stratégiques» ou «pertinentes» protégées, et en fonction autoriser ou pas, au cas par cas, l'activité minière.

La loi été publiée vendredi au Journal officiel, mais le même jour un juge fédéral d'une province patagonienne, Santa Cruz (sud), site du célèbre glacier Perito Moreno, en a suspendu l'application localement, lors d'une procédure en référé, dans l'attente d'un jugement sur le fond.

Le juge avait été saisi par des élus locaux opposants au gouvernement Milei. Dans sa résolution, publiée par la presse locale, il a retenu le risque d'un «régime règlementaire (...) qui pourrait permettre des activités ayant un impact sur des écosystèmes de grande fragilité, tels que les glaciers et l'environnement périglaciaire».

Un autre exécutif provincial d'opposition, à La Pampa (centre), a début avril lui aussi saisi la justice pour suspendre l'application de la loi.

Bien que La Pampa ne soit pas une province minière, il invoquait dans un recours le risque d'impact sur un fleuve prenant sa source en zone andine. D'autres recours sont en préparation, au sein de provinces, ou au niveau national à travers une action collective portée notamment par Greenpeace.

A l'inverse, plusieurs gouverneurs de provinces minières andines, telles Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta (nord-ouest), avaient soutenu la réforme de la Loi des glaciers.

Selon un inventaire datant de 2018, l'Argentine compte près de 17'000 corps de glace supérieurs à un hectare: glaciers ou glaciers dits rocheux, c'est-à-dire des masses de glace recouverts de fragments de roche.

Le président ultralibéral Javier Milei, au pouvoir depuis 2023, entend doper la capacité de l'Argentine dans l'exploitation du cuivre, du lithium, de l'or ou de l'argent, et attirer des investissements avec un cadre règlementaire plus incitatif.

Selon une projection de la Banque centrale, l'Argentine pourrait tripler ses exportations minières d'ici 2030.

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