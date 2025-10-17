Emus, silencieux ou chantonnant, des dizaines de fans se sont recueillis jeudi à Buenos Aires devant l'hôtel où Liam Payne, ex-chanteur du groupe One Direction, est mort il y a un an. L'artiste de 31 ans est décédé après avoir chuté du balcon de sa chambre.

Liam Payne est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Des centaines de bougies, des photographies épinglées, des cartes éplorées: un arbre devant l'hôtel est devenu un sanctuaire intact, régulièrement refleuri.

Liam Payne et One Direction ont «marqué les étapes les plus importantes de [ma] vie. L'adolescence est une période de beaucoup de changements et il a été pour moi un accompagnement», a déclaré à l'AFP Leticia Alleri, 27 ans.

«Je l'écoutais depuis toute petite, 5 ans. Pour moi, il restera toujours un chouette garçon, qui nous a apporté un grand bonheur», disait Jenifer Ramirez, 20 ans.

Drogué et ivre

Le 16 octobre 2024, Liam Payne est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel, dans le quartier branché de Palermo. Selon l'enquête, il avait consommé avant sa mort un cocktail d'alcool, de cocaïne et d'antidépresseurs.

Initialement, cinq personnes avaient été poursuivies pour la mort accidentelle du chanteur, seul au moment des faits. L'autopsie considérait que, dans sa chute, il n'avait pas esquissé de geste de protection, suggérant une inconscience partielle ou totale.

Seuls demeurent inculpés et en détention préventive, un employé de l'hôtel de 24 ans et un serveur de restaurant de Buenos Aires de 25 ans, pour avoir fourni de la cocaïne au chanteur dans les jours et dans l'heure précédant sa mort. Ils ont été renvoyés en procès, dont la date n'a pas été fixée. Ils encourent de quatre à 15 ans de prison.

Initialement, une connaissance de Payne, la directrice de l'hôtel et le chef de la réception avaient aussi été poursuivis pour homicide involontaire. L'enquête leur reprochait une conduite inappropriée, un manquement à un devoir d'assistance ou de soins. Mais un non-lieu avait finalement été prononcé, la justice estimant qu'un lien de causalité avec la mort du chanteur «ne dépassait pas le stade de la conjecture».