  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Emotion en Argentine «Je l'écoutais depuis toute petite» - Liam Payne est mort il y a un an

ATS

17.10.2025 - 02:16

Emus, silencieux ou chantonnant, des dizaines de fans se sont recueillis jeudi à Buenos Aires devant l'hôtel où Liam Payne, ex-chanteur du groupe One Direction, est mort il y a un an. L'artiste de 31 ans est décédé après avoir chuté du balcon de sa chambre.

Liam Payne est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires (archives).
Liam Payne est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 02:16

17.10.2025, 06:13

Des centaines de bougies, des photographies épinglées, des cartes éplorées: un arbre devant l'hôtel est devenu un sanctuaire intact, régulièrement refleuri.

Liam Payne et One Direction ont «marqué les étapes les plus importantes de [ma] vie. L'adolescence est une période de beaucoup de changements et il a été pour moi un accompagnement», a déclaré à l'AFP Leticia Alleri, 27 ans.

«Je l'écoutais depuis toute petite, 5 ans. Pour moi, il restera toujours un chouette garçon, qui nous a apporté un grand bonheur», disait Jenifer Ramirez, 20 ans.

Drogué et ivre

Le 16 octobre 2024, Liam Payne est décédé de multiples traumatismes et d'hémorragies interne et externe, après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel, dans le quartier branché de Palermo. Selon l'enquête, il avait consommé avant sa mort un cocktail d'alcool, de cocaïne et d'antidépresseurs.

Initialement, cinq personnes avaient été poursuivies pour la mort accidentelle du chanteur, seul au moment des faits. L'autopsie considérait que, dans sa chute, il n'avait pas esquissé de geste de protection, suggérant une inconscience partielle ou totale.

Seuls demeurent inculpés et en détention préventive, un employé de l'hôtel de 24 ans et un serveur de restaurant de Buenos Aires de 25 ans, pour avoir fourni de la cocaïne au chanteur dans les jours et dans l'heure précédant sa mort. Ils ont été renvoyés en procès, dont la date n'a pas été fixée. Ils encourent de quatre à 15 ans de prison.

Initialement, une connaissance de Payne, la directrice de l'hôtel et le chef de la réception avaient aussi été poursuivis pour homicide involontaire. L'enquête leur reprochait une conduite inappropriée, un manquement à un devoir d'assistance ou de soins. Mais un non-lieu avait finalement été prononcé, la justice estimant qu'un lien de causalité avec la mort du chanteur «ne dépassait pas le stade de la conjecture».

Les plus lus

Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses
Le républicain sur la touche, les candidats à la mairie de New York sortent les poings
Inculpation de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale
La police découvre l’horreur dans le Vaucluse
«Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer» - Trump perd patience
L'ancien guitariste de Kiss, Ace Frehley, est mort