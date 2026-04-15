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Drame en Argovie Munie d'un couteau, elle blesse grièvement son bébé et des proches

ATS

15.4.2026 - 18:28

Une femme âgée de 37 ans a blessé grièvement au couteau son bébé et deux membres adultes de sa famille, mercredi matin à Suhr (AG). Elle se trouvait apparemment dans un état psychique extrême.

L'alerte a été donnée peu avant 06h00, indique la police argovienne. Cette dernière confirme une information révélée par plusieurs médias.
L'alerte a été donnée peu avant 06h00, indique la police argovienne. Cette dernière confirme une information révélée par plusieurs médias.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 18:28

L'alerte a été donnée peu avant 06h00, indique la police argovienne. Cette dernière confirme une information révélée par plusieurs médias.

Les forces d'intervention ont trouvé à une adresse privée trois adultes et un bébé blessés. Ce dernier a été héliporté à l'hôpital dans un état grave. Les adultes blessés, dont la jeune mère, ont été hospitalisés en ambulance. Deux souffraient de graves blessures et une personne présentait des blessures de gravité moyenne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune mère trentenaire s'est ruée avec un couteau sur son plus jeune enfant et sur les deux adultes issus de sa famille. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle-même.

Les circonstances et causes exactes de l'agression ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête pénale ouverte par le Ministère public.

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