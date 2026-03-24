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Faux QR codes Arnaque sur des horodateurs à Lausanne: trois suspects arrêtés

ATS

24.3.2026 - 10:06

La police lausannoise a mis la main sur trois personnes suspectées d'avoir apposé de faux QR codes sur des horodateurs. Elle avait été alertée mi-mars à la suite de comportements jugés suspects dans le secteur d'Ouchy.

Trois personnes ont été interpellées à la suite d'escroqueries par faux QR codes sur des horodateurs lausannois (image symbolique).
Trois personnes ont été interpellées à la suite d'escroqueries par faux QR codes sur des horodateurs lausannois (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:06

24.03.2026, 10:15

Une intervention a été menée en coordination avec la police de l'Est lausannois, laquelle a procédé à l'interpellation de trois personnes de nationalité roumaine à Pully, indique mardi la police lausannoise. Lors de la fouille, plusieurs autocollants comportant des QR codes frauduleux ont été découverts.

«Des investigations menées sur le territoire lausannois ont permis de constater que plusieurs horodateurs avaient été munis de QR codes falsifiés, notamment dans des zones fréquentées», poursuit le communiqué. Une enquête est en cours sous la direction du Ministère public.

Pour lutter contre ces fraudes, la police lausannoise appelle la population à la vigilance. Elle souligne notamment que les QR codes officiels redirigent vers des pages de paiement reconnues ou des applications officielles.

En cas de doute, il faut privilégier les applications sécurisées pour le paiement du stationnement (par exemple Twint, EasyPark, PayByPhone ou ParkingPay). En revanche, il ne faut jamais saisir ses données bancaires sur un site dont l'authenticité ne peut être vérifiée.

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