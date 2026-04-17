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Discours alarmants Arnaques par téléphone : les polices romandes alertent

ATS

17.4.2026 - 11:15

Les polices romandes mettent une nouvelle fois en garde contre les arnaques par téléphone avec de faux policiers ou faux banquiers. Lors des trois premiers mois de l'année, elles ont enregistré 931 escroqueries de ce genre (274 cas aboutis, 657 tentatives). Le montant des dommages s'élève à plus de 2,4 millions de francs.

Les polices romandes appellent la population à rester vigilante et à composer le 117 en cas de soupçon.
Les polices romandes appellent la population à rester vigilante et à composer le 117 en cas de soupçon.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:15

17.04.2026, 13:20

Par leurs discours alarmants, ces faux policiers ou faux banquiers «cherchent à obtenir de leurs victimes de l'argent liquide, des cartes bancaires, des bijoux ou d'autres objets de valeur», rappellent vendredi les polices romandes dans un communiqué.

Près de 40 personnes ont déjà pu être arrêtées cette année. La plupart sont «des coursiers» recrutés sur les réseaux sociaux avec comme mission de récupérer les différentes valeurs chez les victimes, en prétextant vouloir les mettre en sûreté. Les polices romandes appellent la population à rester vigilante et à composer le 117 en cas de soupçon.

Arrestation au Tessin

Ce type d'arnaque ne se limite pas à la Suisse romande. La police cantonale tessinoise a indiqué vendredi avoir arrêté mercredi un ressortissant polonais de 46 ans soupçonné de ce genre d'arnaque, en se faisant passer pour un policier.

Lors de son arrestation à Taverne, la police a trouvé dans son véhicule divers objets de valeur et des billets de banque dont il a été établi qu'ils provenaient d'une récente escroquerie. Et la police tessinoise de préciser que ce genre d'arnaque a fortement augmenté ces dernières semaines.

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