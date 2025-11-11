Un jeune Britannique de 20 ans a été arrêté à l'aéroport de Zurich dimanche soir, quelques heures après s'être fait l'auteur d'un délit de fuite, suite à un accident de la route en ville. La voiture qu'il conduisait était entrée en collision avec une autre auto dont trois occupants ont été blessés.

Un jeune Britannique a été arrêté à l'aéroport de Zurich dimanche soir (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'accident, que le principal intéressé a causé, est survenu peu avant 15h00 sur un carrefour, indique mardi la police municipale de Zurich. Le jeune homme et sa passagère ont laissé sur place la voiture qu'ils occupaient et se sont enfuis, alors que les trois occupants de l'autre véhicule ont été légèrement blessés.

L'enquête a permis d'établir que le duo devait prendre un vol le soir même à l'aéroport de Zurich. La police cantonale a pu contrôler et interpeller les deux personnes vers la porte d'embarcation du vol en question. Le jeune homme a été remis au Ministère public. Il devra répondre d'un délit de fuite.