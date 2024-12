«Il a été traîné et arraché à moi» - Des témoins racontent l'horreur

L'insouciance d'une soirée en famille ou entre amis sur le marché de Noël de Magdebourg a viré au cauchemar lorsqu'un assaillant a lancé son puissant véhicule sur les visiteurs saisis d'effroi face à une scène «inimaginable», selon le récit de témoins.

Une des deux victimes mortellement touchées est un jeune enfant. Plus de 60 personnes ont été blessées. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une victime de 32 ans, Nadine, se trouvait bras dessus bras dessous avec son petit ami Marco, 39 ans, lorsque la voiture l'a happé. «Il a été traîné et arraché à moi, c'était terrible», a-t-elle raconté. «Personne n'a crié, nous n'avons pas entendu la voiture», a-t-elle raconté au journal Bild.

Elle a précisé que son compagnon avait été blessé à la jambe et à la tête et qu'elle ne savait pas dans quel hôpital il avait été transporté, décrivant une «incertitude insupportable». Il était environ 19h00, dans la cité des bord de l'Elbe, à quelque 160 kilomètres de Berlin, lorsqu'un puissant véhicule noir a franchi l'enceinte de la fête, slalomant dans les allées «sur plus de 400 mètres», selon la police.

«Le monde est malade»

«Nous avons vu le toit de la voiture, puis c'est arrivé. Tout le monde était allongé sur le sol, des enfants, des hommes, des blessés, c'est inimaginable», a raconté un témoin à la chaîne de télévision Welt TV. «C'est terrible, il y avait un cadavre à côté de moi pendant tout ce temps. Je pensais que j'allais juste au marché de Noël et une telle chose arrive. Le monde est malade», a ajouté sa compagne.

Une des deux victimes mortellement touchées est un jeune enfant. Plus de 60 personnes ont été blessées. Lorsque la nouvelle de l'attentat s'est propagé, un lourd silence est tombé dans les travées du stade de Magdebourg où le club de football de la ville affrontait le Fortuna Düsseldorf.

En larmes

Des images de visiteurs présents sur le marché, diffusées par les médias locaux, montrent des personnes tentant d'aider celles qui gisent sur le sol entre les étals parés de décorations de Noël.

Les lumières de la fête ont rapidement été noyées par les girophares et les feux des véhicules de secours et de police dans un va et vient incessant pour évacuer les blessés. De grandes tentes blanches ont été dressées, accueillant les victimes non loin des cabanons prévus pour débiter vin chaud et pains d'épices pour le dernier week-end de l'avent.

Sapin de Noël géant, manèges, patinoires, rien ne manquait pour que la fête soit réussie et fasse le plein, à quatre jours de Noël, aux premières heures des vacances scolaires. La place du centre-ville accueillant les réjouissances va se transformer en lieu de recueillement où le chancelier Olaf Scholz est attendu dès samedi. De premiers bouquets de fleurs ont été déposés par des anonymes, rapportent les médias locaux.

Un service commémoratif sera organisé dans l'église principale de cette ville de quelque 250'000 habitants, située sur le territoire de l'ancienne RDA communiste. «Je ne sais pas dans quel monde nous vivons pour que quelqu'un utilise un événement aussi pacifique pour répandre la terreur», a confié une femme.

La maire de Magdebourg, Simone Borris, a fondu en larmes face à la presse: «Je n'aurais jamais pu imaginer que la ville soit touchée par un tel événement». «J'espère qu'après la phase de deuil, nous parviendrons à retrouver une vie collective, que nous ne perdrons pas la joie de vivre, a-t-elle ajouté, qu'il sera tout simplement possible de continuer à profiter de la vie».