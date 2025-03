Le trafiquant de drogue Baldomero Samayoa, alias « Chicharra », attend dans le palais de justice de Guatemala City après une audience au cours de laquelle un juge a lu les raisons de son arrestation, à Guatemala City, au Guatemala, le 12 mars 2025. Samayoa figure sur la liste des 100 personnes les plus recherchées par les États-Unis et fait l'objet d'un mandat d'extradition pour blanchiment d'argent et trafic de cocaïne, d'héroïne et d'autres drogues illicites.

KEYSTONE