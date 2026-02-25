Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé son inquiétude mercredi, après l'arrestation d'un homme soupçonné d'être entré avec des armes blanches dans une mosquée en pleine prière pendant le ramadan à Manchester, où une attaque dans une synagogue avait fait deux morts en octobre.

Keystone-SDA ATS

Mardi soir, des policiers «se sont rendus dans une mosquée après avoir reçu un appel signalant que deux hommes se comportaient de manière suspecte et portaient une arme», a indiqué la police de Manchester dans un communiqué.

Un homme d'une quarantaine d'années qui a été interpellé se trouvait toujours en garde à vue mercredi matin. L'autre homme est recherché par la police. «Aucune menace n'a été proférée et, heureusement, personne n'a été blessé», a indiqué la police.

Selon des responsables du lieu de culte, l'homme qui a été interpellé était en possession d'un couteau, d'une hache et d'un marteau. «Je suis préoccupé» par cet incident, a écrit sur X Keir Starmer. «Je sais que cela va inquiéter les communautés musulmanes, en particulier pendant le ramadan», a-t-il ajouté. «Nous ne céderons pas et ne devons pas céder dans la lutte contre la haine» antimusulman, a déclaré le leader travailliste au parlement.

Il a rappelé que «jusqu'à 40 millions de livres sterling» (41,8 millions de francs) avaient été débloqués par le gouvernement «pour renforcer la sécurité dans les mosquées, les écoles musulmanes et les centres communautaires».

«La recrudescence des incidents islamophobes est très préoccupante», s'est inquiétée la mosquée de Manchester dans son communiqué. «Il est urgent de mobiliser davantage de ressources pour faire face à ce risque réel et croissant».

La communauté juive de Manchester a été victime d'une attaque meurtrière le 2 octobre, en pleine fête de Yom Kippour. Deux fidèles ont été tués et trois autres grièvement blessés. L'attaquant, identifié comme Jihad Al-Shamie, a été abattu sur les lieux par la police, après avoir foncé sur des fidèles avec son véhicule avant d'attaquer plusieurs personnes à l'arme blanche.