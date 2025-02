Cinq personnes ont été arrêtées aux Etats-Unis. Elles sont accusées d'avoir tué un jeune homme transgenre après l'avoir torturé pendant des semaines, a annoncé la police américaine.

Des restes humains, qui pourraient être ceux de Sam Nordquist, 24 ans, ont été découverts dans un champ près de Canandaigua, dans l'État de New York, le 13 février. Cinq personnes, âgées de 19 à 38 ans, ont été arrêtées et accusées de son meurtre.

«Notre enquête a révélé un schéma profondément troublant de maltraitance qui a conduit à la mort tragique de Sam», a déclaré la capitaine de police Kelly Swift lors d'une conférence de presse vendredi. «En nous basant sur les preuves et les déclarations des témoins, nous avons déterminé que Sam a subi des violences physiques et psychologiques prolongées de la part de plusieurs personnes. Notre enquête a confirmé que du début décembre 2024 à février 2025, Sam a été soumis à des actes répétés de violence et de torture qui ont finalement conduit à sa mort», a ajouté Kelly Swift.

Une enquête pour disparition avait été lancée le 9 février à la demande de la famille de Sam Nordquist. Des preuves qu'il a été soumis à des abus physiques continus ont été découvertes après la fouille de plusieurs lieux, dont le Patty's Lodge, un motel de bord de route où il avait été vu pour la dernière fois. Son corps a été transporté dans le champ où les restes ont été découverts dans une tentative de «dissimuler le crime», a déclaré Mme Swift.

Plus de nouvelles depuis janvier

Sam Nordquist, originaire du Minnesota, s'était rendu à New York en septembre pour rencontrer sa «petite amie en ligne», selon la page de collecte de fonds GoFundMe qui a lancé une collecte pour aider sa famille. Cette dernière n'avait plus de nouvelles de lui depuis janvier et la dernière fois qu'il avait été vu, c'était au début de février.

Les cinq suspects ont été placés en détention à la prison du comté d'Ontario. Une autopsie sera effectuée par le bureau du médecin légiste du comté de Monroe pour confirmer la cause et les circonstances du décès.

L'organisation de défense des droits LGBTQ The New Pride Agenda s'est dit «dévastée et en colère». «Malgré les arrestations, nous savons que ce n'est pas un incident isolé, c'est une conséquence tragique de la culture de haine croissante dans notre société», a déclaré le groupe basé dans l'État de New York.