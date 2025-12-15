L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Région de Tavannes L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté

ATS

15.12.2025 - 07:52

L'homme recherché après une querelle à Tavannes a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Le fuyard, qui était chez une connaissance, n'a pas opposé de résistance.

La police a arrêté dans la nuit de dimanche à lundi l'homme recherché depuis dimanche dans le Jura bernois (photo prétexte).
La police a arrêté dans la nuit de dimanche à lundi l'homme recherché depuis dimanche dans le Jura bernois (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 07:52

15.12.2025, 09:02

La vaste chasse à l'homme lancé depuis dimanche a permis de localiser cet individu d'une trentaine d'années présenté comme «vraisemblablement armé et dangereux». Le fuyard s'était réfugié chez une connaissance dans un appartement à Tavannes.

L'homme n’a pas opposé de résistance lors de son interpellation lundi vers 01h15, ont précisé dans un communiqué la police et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. L'individu a été placé en état d’arrestation provisoire. Une arme de poing a été saisie.

Population confinée. Homme dangereux recherché dans le Jura bernois

Population confinéeHomme dangereux recherché dans le Jura bernois

Drone et chiens

Durant les opérations de recherche, plusieurs services spécialisés de la police ont été mobilisés. Des chiens et un drone ont été engagés. La population avait été priée de rester chez elle et la route cantonale entre Reconvilier et Tavannes avait été fermée durant plusieurs heures.

L’Institut de médecine légale de l’université de Berne et le Care Team du canton de Berne avaient aussi été dépêchés sur place. L’enquête se poursuit afin de clarifier exactement le déroulement des faits et le mobile. Il s’agira de déterminer si l’homme qui a été arrêté est l’auteur des coups de feu constatés à Tavannes.

Selon des informations transmises dimanche par la police, l'homme aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait dans un immeuble d’habitation. Les investigations de police scientifique sont en cours et des auditions doivent encore être menées.

Les plus lus

L’Espagne inflige une amende de 64 millions d’euros à Airbnb
L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»
Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher leur retraite
«Purement maléfique, antisémite et terroriste» : ce que l’on sait de l’attentat de Sydney
L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur