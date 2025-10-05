  1. Clients Privés
Valais Arrestations après un cambriolage dans une armurerie

ATS

5.10.2025 - 14:09

Plusieurs personnes se sont introduites dans une armurerie valaisanne, dans la nuit de samedi à dimanche. Les auteurs présumés ont eu un accident de voiture en prenant la fuite et ont pu être arrêtés.

Le cambriolage de l'armurerie de Sion a été signalé peu après 03h30 du matin (image d'illustration, archives).
Le cambriolage de l'armurerie de Sion a été signalé peu après 03h30 du matin (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

05.10.2025, 14:09

Le cambriolage de l'armurerie de Sion a été signalé peu après 03h30 du matin, a indiqué la police dans un communiqué de dimanche. Les auteurs ont pris la fuite avec leur butin dans une voiture qu'ils avaient volée dans le Haut-Valais.

Après avoir été repérés par une patrouille de police, ils ont perdu le contrôle de leur voiture sur la route d'Aproz à Sion. Ils l'ont abandonnée et ont poursuivi leur fuite à pied, laissant le butin dans le véhicule.

La police a lancé une vaste opération de recherche et a pu arrêter deux suspects à proximité du lieu de l'accident. Il s'agit d'un Belge de 19 ans et d'un ressortissant congolais de 18 ans. Le Ministère public a ouvert une enquête et le butin a pu être récupéré.

Ces dernières semaines, des vols d'armes ont été commis à plusieurs reprises en Suisse. Le 17 juillet, des inconnus ont volé des armes de poing à Altstätten (SG). Le 21 juillet, des malfaiteurs se sont introduits dans des armureries à Evionnaz (VS) et à Gossau (SG). Dans d'autres cas, dans le canton de Zurich, les voleurs en sont restés au stade de la tentative.

Yverdon-les-Bains. Trois suspects interpellés pour le cambriolage d'une armurerie

Yverdon-les-BainsTrois suspects interpellés pour le cambriolage d'une armurerie

