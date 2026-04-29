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À peine arrivé Tristesse au zoo de Zurich: le mâle des girafes a dû être euthanasié

ATS

29.4.2026 - 16:55

Le seul mâle des girafes du zoo de Zurich est mort. Les vétérinaires ont dû l'euthanasier après une grave blessure à une jambe. L'animal ne se trouvait dans le parc animalier que depuis octobre dernier. Il était censé y assurer la reproduction.

Les girafes du zoo de Zurich ont perdu leur nouveau mâle, environ six mois après son arrivée (archives).
Les girafes du zoo de Zurich ont perdu leur nouveau mâle, environ six mois après son arrivée (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 16:55

29.04.2026, 17:05

Depuis sa blessure à une patte avant, le 17 avril, le mâle Obi ne réussissait plus à se lever de lui-même, indique le zoo de Zurich mercredi. Son état de santé s'est aggravé progressivement malgré le traitement médical.

Les causes de la blessure sont peu claires. Celle-ci l'a empêché de s'appuyer sur la patte touchée. Or, les girafes sont obligées de se tenir debout la plupart du temps. Si elles se couchent pour une durée prolongée, elles souffrent de problèmes de santé.

Aucun traitement n'a permis d'améliorer l'état de santé d'Obi. Pour respecter le bien-être de l'animal, le zoo était contraint de l'euthanasier, explique l'institution.

Après son arrivée à Zurich, Obi avait emménagé avec trois femelles dans la savane du parc animalier. Le zoo attendait la venue d'un mâle durant quatre ans. Le Programme européen de maintien des espèces présentera un nouveau mâle au zoo prochainement.

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