La Fondation Opale à Lens (VS) ouvre le 15 décembre sa nouvelle exposition, une carte blanche accordée au curateur français Jean-Hubert Martin. Intitulée «Rien de trop beau pour les Dieux» et riche d'une soixantaine d'oeuvres, elle explore comment les pratiques spirituelles nourrissent l'art contemporain.

La Fondation Opale a ouvert ses portes en décembre 2018 (archives). KEYSTONE

ATS

A voir jusqu'au 20 avril prochain, l'exposition présente des autels et oeuvres contemporaines qui «incarnent cette quête universelle de transcendance», indique la Fondation Opale dans son communiqué de presse. Elle s'articule autour de créations issues de traditions ancestrales du monde entier, mais aussi d'oeuvres d'artistes contemporains, lesquels «réinterprètent ces formes de dévotion dans une perspective moderne».

L'exposition se déroule en trois étapes. Elle démarre par des autels issus de cultures anciennes, «au carrefour de l'architecture sacrée et de l'objet mobilier à activer lors de cérémonies». Suivent les créations d'artistes souvent marginalisés, nés dans la première moitié du 20e siècle et qui se réfèrent directement à leur croyance en «revendiquant cette double appartenance à la religion et à l'art moderne, voire à l'avant-garde», poursuit le communiqué.

Le parcours se termine avec une nouvelle génération d'artistes «décomplexée par rapport à la colonisation», qui milite en faveur de la reconnaissance de leur culture, en particulier celles autochtones.

gsi, ats