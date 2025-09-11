La police fédérale américaine, le FBI, a publié jeudi des photos d'un suspect dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk sans préciser les raisons pour lesquelles il est recherché.

Cette combinaison d'images non datées fournie par le Federal Bureau of Investigation montre une personne d'intérêt dans le cadre du meurtre par balle de Charlie Kirk à l'université Utah Valley, le mercredi 10 septembre 2025, à Orem, dans l'Utah. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les photos publiées sur le compte X du FBI montrent un homme portant une casquette et des lunettes de soleil noires. La police fédérale lance un appel «à l'aide du public pour identifier cette personne qui intéresse les enquêteurs en lien» avec le meurtre.