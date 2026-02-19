Assassinat de Haute-Nendaz: acquittement prononcé

Le Tribunal cantonal valaisan a acquitté jeudi une ressortissante polonaise. Compagne de l'auteur de l'assassinat d'un Afghan à Haute-Nendaz en 2023, elle avait été condamnée à 4 ans de prison ferme en première instance. Elle risquait 15 ans de prison au terme de son second procès.

Le Tribunal cantonal a rendu un verdict d'acquittement (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'affaire s'était déroulée le 13 juin 2023. Un frère et une soeur afghans, domiciliés en Allemagne, avaient planifié l'assassinat de l'un de leurs compatriotes, qu'ils accusaient d'avoir supprimé leur père.

Arrivé sur place, le frère avait poignardé mortellement la victime. Reparti en Allemagne, il y avait été arrêté et condamné à la réclusion à vie. Extradée, sa soeur comparaîtra prochainement devant le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey.

«Doute insurmontable»

Dans son jugement rendu jeudi après-midi, le TC a estimé que sa compagne polonaise n'avait pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre ce crime, à son organisation et à son exécution en servant de chauffeur et de guetteur et en mettant à disposition sa voiture.

Pour le tribunal, «un doute insurmontable» subsiste afin de savoir si la femme de 27 ans a véritablement pris au sérieux son compagnon lorsqu’il l’a informé, le jour du drame, de son dessein.

«Après deux ans de procédure, ma cliente est très contente que le tribunal ait enfin reconnu son innocence», a souligné, au terme de la lecture publique, son avocat Raphaël Balet. «Ma mandante est heureuse que cette histoire soit enfin finie et qu’elle puisse retourner vivre auprès de sa famille, en Pologne.»

Trois lectures différentes

Le procureur Olivier Vergères a de son côté «pris acte» de ce verdict. «Je vais désormais lire les considérants du jugement afin de décider si interjeter recours ou non auprès du Tribunal fédéral» dans les 30 jours, a-t-il ajouté.

«Pour le ministère public, l’accusée a participé activement à ce crime qui a consisté en un assassinat», a dit Olivier Vergères. «Le tribunal de district l’avait condamnée pour complicité de meurtre et le TC a fait une troisième lecture des faits, en retenant ce qui plaidait en sa faveur et non les éléments (que le procureur) considérait à charge.»

En première instance, en mars 2025, le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey avait condamné la Polonaise à quatre ans de prison pour complicité de meurtre.

Le 14 janvier, Olivier Vergères avait plaidé pour une peine de 15 ans pour assassinat ou complicité d'assassinat. «Sa faute est extrêmement grave. Elle n'a aucune circonstance atténuante. Sa participation à ce crime était essentielle», avait-il estimé. Les juges du Tribunal cantonal ont eu une lecture différente de l'affaire.

Intimidations

«M. le Procureur a dépeint une image injustice et profondément inhumaine de ma mandante», avait pour sa part souligné Raphaël Balet lors de l'audience. «Il s’agit d’une jeune femme ordinaire dont la vie a basculé ce 13 juin 2023 parce qu’elle se trouvait à proximité du lieu où un crime a été commis. On veut la juger pour n’avoir pas pu éviter le drame, alors qu’il s’agit de la seconde victime de cette affaire.»

Durant leur relation, «ma cliente a subi des menaces physiques et des abus sexuels par un homme qui exerçait sur elle, une emprise psychologique et physique. Elle s’est fait entrainer, malgré elle, dans une histoire sordide. Sa relation avec l’auteur du crime est le seul point qui les relie», avait encore mis en exergue l'avocat sédunois.

Indemnité pour tort moral

Acquittée par le Tribunal cantonal après 770 jours (25 mois) passés en détention préventive, la jeune femme va pouvoir bénéficier d'une indemnité de 61'700 francs pour tort moral, soit 80 francs/jour. L'ensemble des frais de justice et de représentation de son avocat ont été mis à la charge de l'Etat du Valais.