Un arrière-grand-père serbe de 80 ans a été condamné mardi par la Cour suprême du canton de Zurich à 19 ans de prison pour avoir assassiné l'épouse de son petit-fils en 2021 à Winterthour (ZH). En première instance, il avait écopé de 20 ans de prison. La réduction de sa peine est due à son état de santé.

La peine de prison est assortie d'une expulsion du territoire suisse pendant 15 ans.archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le prévenu a été reconnu coupable d'assassinat. La peine de prison est assortie d'une expulsion du territoire suisse pendant 15 ans.

Incarcéré dans un EMS spécialisé

L'octogénaire est aujourd'hui une personne âgée confuse, qui se déplace en chaise roulante et qui doit être prise en charge pour des soins. Il purgera donc sa peine dans un EMS spécialisé et «mourra en détention», a déclaré la présidente de la Cour suprême zurichoise. Les juges cantonaux ont donc réduit sa peine d'un an.

L'accusé est venu de Serbie en Suisse le 16 février 2021 avec un revolver et a rendu visite à l'épouse de son petit-fils à Winterthour sans s'annoncer. La victime avait déménagé de Serbie en Suisse avec ses enfants sans son mari et avait demandé le divorce.

Devant les yeux du bébé de la victime

Après qu'elle lui ait servi un café, il a fermé la porte à clé et a abattu la femme mère de trois enfants de trois balles dans le haut du corps et de trois balles dans la tête. La scène s'est déroulée sous les yeux de l'arrière-petite-fille, alors âgée de 19 mois.

Pour l'accusation, la raison de l'assassinat est que la victime voulait divorcer. Le prévenu l'aurait tuée pour avoir «sali» l'honneur de sa famille. La femme avait quitté la Serbie en 2020 avec ses enfants et s'était installée en Suisse. Mariée depuis 2007, elle se trouvait dans une relation extra-conjugale et avait demandé le divorce.

Prétendue légitime défense

Durant le procès, le prévenu a reconnu avoir tué l'épouse de son petit-fils, mais il a prétendu en vain qu'elle s'était ruée sur lui avec un couteau de cuisine. Il n'avait pas eu d'autre choix que de se défendre, a-t-il expliqué.

Son avocat a donc demandé, en vain, l'acquittement du chef d'accusation d'assassinat et demandé que la sanction se limite à une peine pécuniaire pour violation de la loi sur les armes. A l'inverse, l'accusation a requis une peine de prison à perpétuité. Selon la procureure, le prévenu simule un état «gâteux». Elle n'a pas encore décidé si elle allait faire appel du jugement.