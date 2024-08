Un homme décrit par l'accusation comme l'un des participants les «plus violents» aux émeutes du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington a été condamné vendredi à 20 ans de prison. C'est la deuxième peine la plus lourde rendue contre l'une des 1500 personnes inculpées.

Sur cette image, on aperçoit David Dempsey lançant un poteau sur un officier de police, le 6 janvier 2021, à Washington. KEYSTONE

ATS

David Dempsey, un Californien de 37 ans, avait été mené par une foule de supporters de l'ex-président américain Donald Trump contestant la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, dans la foulée d'un discours exalté du républicain, le jour où les résultats électoraux devaient être validés par les parlementaires américains.

Cinq personnes avaient péri et 140 membres des forces de l'ordre avaient été blessés. L'accusation avait requis 22 ans de prison contre David Dempsey, ancien ouvrier sur des chantiers et employé dans la restauration rapide, arguant d'un passé judiciaire déjà lourd.

Il avait plaidé coupable

Elle l'a présenté comme «un des émeutiers les plus violents, pendant l'un des moments les plus violents [de l'assaut], à l'endroit des confrontations les plus violentes au Capitole».

Il a utilisé «ses mains, ses pieds, des hampes de drapeau, des béquilles, du spray au poivre, des morceaux de meubles cassés et tout ce qui lui tombait entre les mains, comme des armes contre la police», a précisé l'accusation.

Dempsey avait plaidé coupable de deux chefs d'accusation de violences sur des agents de police.

Un ancien chef du groupe américain d'extrême droite Proud Boys, Enrique Tarrio, avait écopé en septembre de 22 ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole.

