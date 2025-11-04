  1. Clients Privés
Agressions sexuelles «Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram

4.11.2025

Plus de soixante ans d'alertes manquées, voire ignorées par l'Église: dans un livre à paraître jeudi, Jean-Marie Delbos retrace son combat jusqu'à devenir, en 2023, l'une des premières victimes indemnisées pour des violences subies à Bétharram.

Dans «Mon enfance à Bétharram» (Éditions Leduc), cet homme de 79 ans revient sur les agressions sexuelles commises à son encontre par le père Henri Lamasse, la nuit, dans le dortoir de l'établissement scolaire catholique des Pyrénées-Atlantiques, à la fin des années 1950.

L'ouvrage sort en pleine assemblée plénière d'automne des évêques de France, organisée de mardi à dimanche à Lourdes. C'est devant cette même assemblée, en 2021, que Jean-Marie Delbos a, le premier, médiatisé ce qu'il avait vécu, après la publication du rapport Sauvé sur les violences sexuelles au sein de l'Église.

L'ancien pensionnaire, alors isolé, brandit une pancarte «Victime Bétharram 56‑62». Deux ans plus tard, la Commission Reconnaissance et réparation (CRR) l'indemnise à hauteur de 35.000 euros.

Sa première alerte remonte à 1961: il a 15 ans et avec une poignée de camarades «fatigués et écœurés», il évoque les «assauts nocturnes» du père Henri Lamasse, auprès d'un religieux de l'établissement. Le directeur, alerté, reçoit les adolescents pour les fustiger de «leurs mensonges» et «les museler», relate Jean-Marie Delbos.

«Ils m’ont menti»

Alors qu'il est devenu policier en 1974, ses collègues le dissuadent de s'en «prendre à des curés». En 2007, nouvelle «douche froide» quand il est reçu par les gendarmes après avoir déposé plainte : elle est classée sans suite pour cause de prescription.

Courriers à la direction de l'établissement, lettres à la Congrégation de Bétharram et au Vatican, échanges avec l'évêque de Bayonne... Pendant des décennies, Jean-Marie Delbos a «bataillé» pour être reconnu victime.

Une enquête canonique est finalement ouverte en 2016 et son agresseur envoyé à Bethléem l'année suivante, «avec la promesse qu'il ne reviendrait jamais». Mais en 2019, le curé intègre l'Ehpad de Bétharram, auprès de ses pairs. «Ils m'ont menti», lance Jean-Marie Delbos, toujours en colère.

En février 2025, le père Henri Lamasse, né en 1931, est placé en garde à vue avec deux autres hommes mis en cause par d'anciens élèves. Il ne reconnaît qu'"un seul fait d'agression sexuelle", prescrit, selon le procureur de Pau.

«L'auteur a reconnu les faits, je ne mentais donc pas, mais il n'y a aucun soulagement, il ne peut pas y en avoir après avoir bataillé contre lui pendant 60 ans», commente Jean-Marie Delbos auprès de l'AFP.

