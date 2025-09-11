  1. Clients Privés
Une montagne de dettes ? Assurance automobile : des pièges qui peuvent se payer au prix fort

Sven Ziegler

11.9.2025

Qu'il s'agisse d'un nouveau conducteur ou d'un conducteur expérimenté, l'assurance automobile recèle de nombreux pièges. Accepter les tarifs à l'aveuglette, c'est renoncer à des rabais et payer le prix fort en cas de sinistre.

Tu souscris l'assurance chez le concessionnaire

Lors de l'achat d'une voiture neuve, les concessionnaires proposent souvent l'assurance correspondante en même temps. Selon VZ, tu devrais toutefois choisir toi-même l'assureur et ne pas faire aveuglément confiance à l'offre du concessionnaire. Ces paquets sont souvent plus chers parce que les concessionnaires reçoivent des commissions.

Demande plutôt plusieurs offres et utilise des portails de comparaison. En cas de changement de véhicule, tu peux résilier l'ancien contrat à tout moment et l'assureur actuel doit te rembourser au prorata des primes déjà payées.

Tu ne compares pas les primes

Les différences de primes entre les prestataires sont énormes. Un exemple de VZ montre qu'un jeune conducteur a pu économiser plus de 400 francs par an en passant à un prestataire moins cher. Malgré cela, beaucoup restent chez leur assureur actuel, en partie par commodité.

Vérifie chaque année les offres : Ton âge, ton lieu de résidence, le type de véhicule et l'évolution des sinistres influencent la prime. C'est justement après un accident ou un changement de véhicule qu'il vaut la peine de comparer. Un tarif plus avantageux est souvent disponible.

Tu renonces à la couverture accident

Si tu provoques un accident, tu es surclassé dans le degré de bonus et tu paies des primes plus élevées pendant des années. Toutefois, une protection du bonus peut souvent être intéressante : Elle t'évite de perdre ta classe après un sinistre et de voir ta prime augmenter.

De nombreux assureurs proposent en outre une renonciation à la faute grave ; celle-ci protège également les droits en cas d'accident par négligence et coûte environ 50 à 100 francs par an.

Sans ces éléments de protection, un seul dommage mineur ou une erreur de conduite peut te coûter cher. Vérifie donc si ta police comprend une protection contre le bonus et la négligence grave et compare les coûts supplémentaires aux avantages potentiels.

Tu sous-estimes la valeur vénale de ta voiture neuve

En cas de vol ou de dommage total, une casco complète normale ne te rembourse que la valeur vénale de la voiture. Celle-ci diminue rapidement pour les voitures neuves. C'est pourquoi une assurance à la valeur vénale majorée peut souvent s'avérer intéressante : elle te permet de recevoir jusqu'à 100 % du prix d'achat la première année. Dans les premières années suivant l'achat, cela peut représenter plusieurs milliers de francs.

Vérifie si ta police contient une telle couverture complémentaire. Pour les véhicules en leasing en particulier, les banques exigent souvent une police d'assurance couvrant la valeur vénale. Sans cette couverture, tu risques de te retrouver avec une montagne de dettes après un dommage total.

Tu passes trop tôt à la casco partielle

De nombreux conducteurs résilient la casco complète, plus chère, après sept ans parce qu'ils pensent que la valeur de la voiture est trop faible. contredire : Pour les véhicules chers, les frais de réparation restent élevés et un sinistre casco peut faire exploser le budget.

Les personnes qui roulent beaucoup ou qui garent souvent leur voiture dans des parkings peu sûrs profitent plus longtemps d'une casco complète, alors qu'une casco partielle suffit pour les voitures anciennes et bon marché.

Evalue donc la valeur actuelle, ton budget et ton profil d'utilisation : pour les petites voitures anciennes ou les véhicules rarement utilisés, il peut être judicieux de passer à la casco partielle, alors que pour les voitures haut de gamme, la casco complète est souvent plus longtemps rentable. Fais estimer la valeur vénale par le concessionnaire ou via des sites d'évaluation.

Tu pars du principe que tu es assuré pour les dommages de parking

De nombreux assurés partent du principe que les dommages de parking sont automatiquement inclus dans la casco complète. Mais c'est souvent faux : les dommages de parking ne sont couverts que si tu souscris une assurance complémentaire "dommages de parking". Celle-ci prend en charge les dommages causés par des inconnus à ta voiture garée.

Sans couverture des dommages de parking, tu dois t’acquitter des frais de réparation. Vérifie si ton véhicule est stationné dans des lieux publics ou s'il est manœuvré dans un espace restreint et décide si ce complément en vaut la peine.

Tu sous-estimes le risque de collision

Beaucoup pensent que la casco partielle couvre tout. Mais seule la casco complète paie les dommages à ta propre voiture si tu provoques toi-même un accident. La casco partielle couvre certes les événements naturels et le vol, mais pas nécessairement les collisions.

Si tu ne disposes pas d'une réserve financière suffisante, une casco complète est indispensable. Discute avec l'assureur à partir de quel moment il est financièrement judicieux de passer à la casco partielle.

Tu t'engages pour plusieurs années

Les polices pluriannuelles sont confortables, mais peu flexibles. Les experts conseillent de conclure des assurances auto pour un an maximum afin de pouvoir réagir rapidement en cas de baisse des primes ou de changement d'assurance.

Les courtes durées t'aident à renégocier les conditions chaque année. Elles t'évitent de rester lié à un contrat onéreux lorsque le marché devient plus avantageux.

