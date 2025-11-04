Attaque à la voiture-bélier à Bâle - des malfaiteurs s'écrasent avec une BMW dans une bijouterie

En plein centre-ville de Bâle, des inconnus ont attaqué une bijouterie dans la nuit de lundi à mardi. Les malfaiteurs ont défoncé la vitrine avec une voiture - mais ont pris la fuite sans butin. La police recherche des témoins.

Les auteurs ont réussi à prendre la fuite. Kapo BS

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Dans la Freie Strasse à Bâle, un groupe de malfaiteurs a foncé dans la vitrine d'une bijouterie au volant d'une BMW de couleur sombre.

Les malfaiteurs ont voulu entrer par la fenêtre détruite, mais se sont enfuis sans butin en direction de la Barfüsserplatz.

Une recherche immédiate de la police cantonale est restée infructueuse jusqu'à présent - des témoins sont recherchés d'urgence. Montre plus

Moment de choc dans le centre-ville de Bâle : dans la nuit de lundi à mardi, une tentative de cambriolage spectaculaire a eu lieu dans la Freie Strasse. Selon les informations du ministère public de Bâle-Ville, plusieurs inconnus ont foncé directement dans la vitrine d'une bijouterie au volant d'une BMW série 5 de couleur foncée.

Comme l'indiquent les enquêteurs, les malfaiteurs ont ensuite voulu entrer dans le magasin par la fenêtre endommagée. Apparemment, ils n'y sont pas parvenus - ils se sont finalement enfuis sans butin avec leur voiture en direction de la Barfüsserplatz.

Une grande chasse à l'homme a été immédiatement lancée par la police cantonale, sans succès jusqu'à présent. On n'a aucune trace des malfaiteurs et du véhicule.