En plein centre-ville Attaque à la voiture-bélier à Bâle - des malfaiteurs s'écrasent avec une BMW dans une bijouterie

Sven Ziegler

4.11.2025

En plein centre-ville de Bâle, des inconnus ont attaqué une bijouterie dans la nuit de lundi à mardi. Les malfaiteurs ont défoncé la vitrine avec une voiture - mais ont pris la fuite sans butin. La police recherche des témoins.

Les auteurs ont réussi à prendre la fuite.
Les auteurs ont réussi à prendre la fuite.
Kapo BS

Sven Ziegler

04.11.2025, 14:15

04.11.2025, 19:55

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Dans la Freie Strasse à Bâle, un groupe de malfaiteurs a foncé dans la vitrine d'une bijouterie au volant d'une BMW de couleur sombre.
  • Les malfaiteurs ont voulu entrer par la fenêtre détruite, mais se sont enfuis sans butin en direction de la Barfüsserplatz.
  • Une recherche immédiate de la police cantonale est restée infructueuse jusqu'à présent - des témoins sont recherchés d'urgence.
Montre plus

Moment de choc dans le centre-ville de Bâle : dans la nuit de lundi à mardi, une tentative de cambriolage spectaculaire a eu lieu dans la Freie Strasse. Selon les informations du ministère public de Bâle-Ville, plusieurs inconnus ont foncé directement dans la vitrine d'une bijouterie au volant d'une BMW série 5 de couleur foncée.

Comme l'indiquent les enquêteurs, les malfaiteurs ont ensuite voulu entrer dans le magasin par la fenêtre endommagée. Apparemment, ils n'y sont pas parvenus - ils se sont finalement enfuis sans butin avec leur voiture en direction de la Barfüsserplatz.

Une grande chasse à l'homme a été immédiatement lancée par la police cantonale, sans succès jusqu'à présent. On n'a aucune trace des malfaiteurs et du véhicule.

