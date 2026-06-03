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France L'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy renvoyé aux assises pour tentatives d'assassinat

ATS

3.6.2026 - 10:24

L'auteur de l'attaque au couteau survenue en 2023 à Annecy a été renvoyé aux assises mercredi pour tentatives d'assassinat. L'homme avait attaqué quatre jeunes enfants et deux adultes dans un parc public de la ville avant d'être arrêté.

L'attaque avait provoqué une vive émotion à Annecy (archives).
L'attaque avait provoqué une vive émotion à Annecy (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 10:24

03.06.2026, 10:33

Les juges d'instruction ont considéré que le suspect, un réfugié syrien «était possiblement atteint de trouble n'ayant pas aboli mais altéré son discernement», quand il s'était subitement attaqué à des enfants âgés de 22 à 36 mois et deux adultes, le 8 juin 2023, a annoncé mercredi la procureure Line Bonnet. dans un communiqué.

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