Après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois personnes en Allemagne, un suspect s'est rendu à la police. Ecroué, ce Syrien est soupçonné d'appartenance à l'organisation Etat islamique (EI), qui a revendiqué l'attentat. Le point sur les investigations.

AFP Gregoire Galley

Une attaque commise lors de festivités locales

L'attaque s'est déroulée vendredi aux environ de 21h40 (19h40) sur la place Fronhof, une zone animée du centre-ville de Solingen, où des scènes et diverses attractions avaient été installées à l'occasion des célébrations du 650e anniversaire de cette grande ville de l'ouest de l'Allemagne.

L'agresseur a frappé directement devant la scène où se déroulait un concert, visant «le cou» des victimes, selon la police. Il a ensuite pris la fuite. Un témoin a affirmé au quotidien local Solinger Tageblatt s'être trouvé à quelques mètres de l'attaque, comprenant à l'expression du visage de la chanteuse du groupe Suzan Töpfer's Suprafon «que quelque chose n'allait pas».

«Et puis, à un mètre de moi, une personne est tombée», raconte cet homme, Lars Breitzke. En se retournant, il a vu des personnes allongées sur le sol et plusieurs flaques de sang. Deux hommes âgés de 56 et 67 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans ont été tués, et huit personnes ont été blessées dont quatre grièvement.

Revendication par l'Etat islamique

Vingt-quatre heures après l'attaque, le groupe Etat islamique (EI) a affirmé samedi que l'un de ses membres en était l'auteur et avait agi pour «venger» les musulmans «en Palestine et partout ailleurs».

«L'auteur de l'attaque contre un rassemblement de chrétiens dans la ville de Solingen», qui a fait trois morts, «est un soldat» de l'EI, a affirmé le groupe jihadiste dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Amaq. L'homme, a agi «pour venger les musulmans de Palestine et de partout ailleurs», ajoute le texte. L'enquête a été confiée au parquet allemand antiterroriste situé à Karlsruhe.

Le suspect s'est rendu

Après une journée de vaines recherches policières, un Syrien de 26 ans s'est rendu samedi soir aux autorités, avouant avoir perpétré l'attaque.

Le journal Bild a reconstitué sa fuite, avec des détails non confirmés par les enquêteurs : s'échappant de la foule en profitant de la panique, il aurait jeté son couteau dans une poubelle en chemin.

Ce dernier a été retrouvé par la police, tout comme la veste «tâchée de sang» du suspect où se trouvait encore son portefeuille avec ses papiers d'identité, selon Bild.

Il se serait caché dans une cour, non loin du foyer pour demandeurs d'asile où il logeait, dans le centre de la ville. Sous une pluie battante samedi avant minuit, il s'est rendu à une patrouille de police.

Le suspect, désigné par la justice comme Issa Al H., est, selon plusieurs médias allemands, arrivé dans le pays en décembre 2022 et faisait l'objet d'une mesure d'expulsion vers la Bulgarie. Il n'était pas connu pour sa dangerosité.

Une autre personne, interpellée samedi soir dans le centre d'hébergement pour réfugiés de Solingen, est considérée comme «témoin». Un adolescent de 15 ans, suspecté de «non-dénonciation» de projet d'acte criminel, a aussi été arrêté.

La menace jihadiste en Allemagne

«Notre pays aussi est dans la ligne de mire des organisations jihadistes», avait prévenu la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, le 12 août.

Selon les autorités allemandes, le plus gros danger émane désormais des milices de l'Etat islamique (EI) et notamment de l'"État islamique - province de Khorassan" (EIK)", branche afghane de l'organisation, qui a revendiqué une attaque sanglante fin mars près de Moscou. Le nombre de personnes considérées comme extrémistes islamistes était évalué à 27.200 en 2023, contre 27.480 un an plus tôt.

Jusqu'ici, l'attaque jihadiste la plus meurtrière commise sur le sol allemand remonte à décembre 2016: un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique avait fait 12 morts, sur un marché de Noël en plein centre de Berlin.

Fin mai dernier, une attaque au couteau à Mannheim (ouest), visant un rassemblement anti-islam et commise par un Afghan de 25 ans, est suspectée d'avoir une motivation islamiste. Elle avait coûté la vie à un policier et fait cinq autres blessés.

Fin décembre 2023, avaient été interpellés trois islamistes présumés, soupçonnés d'avoir envisagé un attentat le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne (ouest).

En mars, deux Afghans sympathisants présumés de l'EI soupçonnés d'avoir planifié un attentat près du Parlement suédois en réaction à des autodafés du Coran, avaient été arrêtés dans l'est de l'Allemagne.