Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé lundi qu'il y avait eu «manifestement un ratage» dans le suivi «psychiatrique» de l'auteur présumé de l'attentat mortel au couteau près de la tour Eiffel samedi soir à Paris.

Armand Rajabpour-Miyandoab, un Franco-Iranien de 26 ans interpellé après l'attaque qui a causé la mort d'un jeune touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes, était radicalisé depuis 2015. KEYSTONE

«Il y a eu manifestement un ratage psychiatrique, les médecins ont considéré à plusieurs reprises qu'il allait mieux», a dit Gérald Darmanin sur BFMTV.

Armand Rajabpour-Miyandoab, un Franco-Iranien de 26 ans interpellé après l'attaque qui a causé la mort d'un jeune touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes, était radicalisé depuis 2015 et soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordinateur.

ATS