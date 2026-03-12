Un individu est mort jeudi après avoir attaqué une synagogue dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan (nord des Etats-Unis), dans ce que les enquêteurs considèrent comme «un acte de violence ciblé contre la communauté juive».

«J'envoie tout mon amour à la communauté juive du Michigan (...) C'est une chose terrible», a annoncé Trump. ats

Keystone-SDA ATS

Peu avant 12h30 locales, le suspect - dont les forces de l'ordre n'ont pas partagé l'identité - a percuté, seul au volant d'un véhicule, les portes du Temple Israel à West Bloomfield, qui se présente comme la plus grande synagogue du judaïsme réformé aux Etats-Unis, le principal courant dans le pays.

Des agents de sécurité lui ont tiré dessus tandis qu'il entrait, ont indiqué les enquêteurs, sans toutefois préciser comment le suspect avait trouvé la mort.

«Je confirme qu'à ce stade de notre enquête, nous considérons qu'il s'agit d'un acte de violence ciblé contre la communauté juive», a commenté la responsable du FBI, la police fédérale, Jennifer Runyan, lors d'une conférence de presse.

«Ce qui a poussé cette personne à agir doit être déterminé par l'enquête. Nous pouvons faire des suppositions, mais nous devons établir les faits, et cela va se faire au cours des prochains jours», a pour sa part déclaré le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard. Selon Fox News et CNN, le véhicule appartient à un homme d'origine libanaise.

Les 140 enfants ainsi que le personnel présent sur place sont «en sécurité», a fait savoir la synagogue sur Facebook, en saluant «l'héroïsme» de son personnel de sécurité. L'un de ces agents, heurté par la voiture du suspect, a été emmené à l'hôpital et «devrait aller bien», a précisé Michael Bouchard.

Trente membres des forces de l'ordre ont également été hospitalisés après avoir inhalé de la fumée dans un important incendie parti de la voiture du suspect.

«C'est absolument incroyable que de telles choses se produisent», a réagi le président américain Donald Trump, à la Maison Blanche. «J'envoie tout mon amour à la communauté juive du Michigan (...) C'est une chose terrible.»

«Déchirant»

«C'est déchirant. La communauté juive du Michigan doit pouvoir vivre et pratiquer sa foi en paix. L'antisémitisme et la violence n'ont pas leur place dans le Michigan», a écrit la gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, sur X.

Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, s'est lui dit «choqué». «L'antisémitisme ne doit jamais être autorisé à montrer son visage hideux», a-t-il posté sur X.

Le shérif Bouchard a également précisé qu'un tel acte était anticipé «depuis deux semaines» dans les lieux de culte juifs, dans une allusion à l'offensive armée des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran débutée le 28 février.

Plusieurs attaques qualifiées de terroristes ont eu lieu aux Etats-Unis depuis cette date. Une personne a été tuée jeudi et deux autres blessées par un tireur dans l'université Old Dominion de Norfolk (Virginie), dans l'est des Etats-Unis.

Identifié par plusieurs médias américains comme un ancien membre de la Garde nationale ayant plaidé coupable de tentative de soutien au groupe Etat islamique (EI) en 2016, le tireur a également été tué.

A New York samedi, deux adolescents ayant prêté allégeance à l'EI ont jeté des engins explosifs aux abords d'une manifestation anti-islam.

Dans la nuit du 28 février au 1er mars, un autre tireur a fait deux morts et 14 blessés dans un bar d'Austin, au Texas. Il avait exprimé sur les réseaux sociaux des «opinions pro-régime iranien», selon l'organisation de veille des groupes jihadistes SITE Intelligence Group.

Les incidents et attaques antisémites se sont aussi multipliés ces dernières années aux Etats-Unis. En mai 2025, un tireur a ouvert le feu devant le Capital Jewish Museum de Washington, tuant deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël.