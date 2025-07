Le suspect syrien d'une récente attaque à la hache et au marteau commise dans un train à grande vitesse en Allemagne souffre de troubles mentaux qui ont conduit à son hospitalisation en établissement psychiatrique, ont indiqué mercredi les enquêteurs.

Les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments, à ce stade, sur les raisons qui ont amené cet homme de 20 ans à attaquer et blesser quatre personnes dans un InterCity-Express (ICE) reliant Hambourg à Vienne le 3 juillet, armé d'une hache et d'un marteau. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon une expertise psychiatrique, le suspect «présentait au moment des faits un tableau clinique complexe de troubles psychopathologiques de type schizophrénique, qui aurait pu réduire considérablement sa responsabilité pénale», selon un communiqué de la police en charge du dossier.

Les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments, à ce stade, sur les raisons qui ont amené cet homme de 20 ans à attaquer et blesser quatre personnes dans un InterCity-Express (ICE) reliant Hambourg à Vienne le 3 juillet, armé d'une hache et d'un marteau.

Un Allemand de 38 ans, une Syrienne de 51 ans et ses deux fils âgés de 15 et 24 ans ont été blessés. L'une des victimes était parvenue à s'emparer du marteau, frappant l'agresseur à la tête et permettant son arrestation. Il avait été gravement blessé. Des examens avaient révélé dans le sang du suspect des traces de plusieurs stupéfiants.

Arrivé comme mineur isolé en Autriche, il y avait obtenu une protection asilaire en 2022. Mais celle-ci faisait l'objet d'une procédure de retrait, préalable à une potentielle expulsion, en raison de deux condamnations pénales pour coups et blessures graves et résistance à personne dépositaire de l'autorité publique.