Sur cette photo prise le 1er juin 2025 et fournie par Lisa Turnquist, on voit Mohamed Sabry Soliman, suspect dans l'attaque de Boulder, dans le Colorado, alors qu'il lançait une attaque violente contre des manifestants dans un centre commercial en plein air, dimanche 1er juin 2025, à Boulder, dans le Colorado. (Lisa Turnquist via AP)

KEYSTONE